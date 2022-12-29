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【晴報專訊】陳山聰、劉佩玥和蔣家旻等入圍「最受歡迎電視男、女角色」十強，昨日齊齊現身電視城拉票。對於有報道指為獲獎而找高人催運，山聰指每年接近頒獎禮便會有這類傳聞，他笑言最想中六合彩為兒子交學費。而劉佩玥（Moon）坦言對「飛躍進步」獎充滿信心，更似是志在必得。

山聰日前相約友人搭船還神，卻被指搵高人催運。

近日有報道指陳山聰獲高人指點以水晶飾物催運，希望令事業更上一層樓，山聰笑言︰「眾所周知我好鍾意戴飾物，如果真係有高人指點嘅話，我希望中六合彩先啦，因為要幫個仔交學費。」對於成為視帝大熱，山聰坦言十分感恩，「好多前輩包括郭晉安同馬國明都係好戲之人，我可以同佢哋一齊落場比賽已經好開心；我會出力跑埋呢場賽事，去到最後800米入直路時，我就會用平常心去享受當晚個騷，總之邊個攞獎都開心。（諗定得獎感言？）每年都有諗嘅，有啲人特別想多謝，希望到時有機會聽到我講。」

另外，劉佩玥今年獲四項提名，包括「最佳女主角」和「飛躍進步女藝員」等。Moon對於能競逐視后感到開心又榮幸，「不過我對飛躍獎最有信心，因為今年喺《美麗戰場》同《超能使者》入面，畀觀眾睇到不一樣嘅我；呢個獎我都入圍咗好多次，今年係我入行第九年喇，所以應該機會好大。」Moon坦言對「飛躍」獎充滿信心，所以努力為自己拉票，並正精心挑選當晚的戰衣。

Moon對入圍視后十強相當榮幸，公開感謝TVB給予鼓勵。

郭柏妍最想江美儀攞視后

至於憑《下流上車族》入圍「最佳女配角」的郭柏妍，獲劇中飾演其母的江美儀投她一票，但郭柏妍最希望對方能獲得視后寶座。她表示︰「美儀姐攞過最佳女配角，好想佢可以集齊一套獎項，同埋最想呢套劇可以攞最佳劇集獎。」另外，有傳她有份演出的《我和殭屍有個約會》電影版《驅魔龍族馬小玲》嚴重超支致停工，郭柏妍指自己的戲份已完成，所以不太清楚，但對導演陳十三的出品充滿信心。

郭柏妍和江美儀互投對方一票。