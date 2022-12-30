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【晴報專訊】陳煒憑劇集《回歸》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳女主角」獎，成為視后大熱人馬。煒哥今年經歷人生大起大跌，同時亦是她加入TVB以來產量最多的一年，正正反映新婚的煒哥對演藝事業的一團火仍然旺盛。入行25年、加入TVB十周年，煒哥坦言想得獎，作為一個圓滿的紀念︰「獎一定爭，爭完要再更加努力！」

陳煒今年先後推出《回歸》、《黯夜守護者》、《雙生陌生人》三套劇集，煒哥在《回歸》飾演媽媽角色，除了跟郭晉安的角力情節外，她跟周嘉洛和吳偉豪兩個兒子之間的母子情亦扣人心弦。「加入TVB咁多年，今年算係最多產，有兩套入圍，自己信心都大咗。特別係《回歸》，因為我自己咁啱都係入行25周年，正值又係香港回歸，好有緣份。」她坦言拍攝《回歸》時因疫情嚴重，劇中有不少演員確診，令劇集縮短在一個半月內完成，幸好演員們都齊心專注，最終播出時反應非常好，相信不少港人對劇情都很有共鳴。

陳煒與郭晉安在《回歸》中大鬥演技，獲觀眾讚賞。

感恩亞視幫機會多

不過，今次煒哥的競爭對手實力超強，例如鮑起靜及江美儀，彼此同樣是出身亞視的好戲之人。煒哥說︰「我哋幾位資深啲，當然好開心，鮑姐演技毋庸置疑，做任何角色都游刃有餘，好多套劇集佢都演我媽咪，佢係大我兩輪（24年）嘅牛女，我哋成日都有見面聚會，佢一定係最好。至於江美儀，佢同我同一年入行，拍《屋企有個肥大佬》有合作，讀書年代已經認識佢，佢演戲一路都好穩定，掌握得好好。」

煒哥謙稱自己的發展較兩位對手遲，過往一直努力追趕她們的好成績。「其實唔止我哋三個，姜皓文、袁文傑、蔡國威等等幾位亞視出身嘅朋友，今年都有好多好好嘅發展機會，我都好戥大家高興，不過我唔會讓賽呀！哈哈哈！大家感情好好，不過既然有比賽，就一定要全力以赴，我未攞過女主角獎，今年加入TVB第十年，第六次提名女主角，我自知好幸運，亦知道機會係好難得，希望喺完美嘅十年得獎，令我錦上添花。」

回想十年前加入TVB時，煒哥抱着膽戰心驚的心情上陣，「當時係人生比較低谷嘅時間，初到TVB信心不足，所有嘢由頭開始，感情又無寄託，所有嘢都要自己承擔。幸運嘅係身邊好多人畀信心我，同好多演員、監製合作過之後，慢慢建立出陳煒鮮明嘅形象，事業上真係希望更上一層樓，有前輩同我講『你未盡呀！繼續努力！』，我都覺得自己有好多劇集種類都未發展到，希望繼續做好戲。」

今年跟醫生男友陳國強結婚，成為幸福人妻，但煒哥揚言並非「上岸」︰「可能今年上半年比較沉靜，因為爸爸過身，無做好多宣傳或者喺社交平台放好多靚相咁，由我結婚開始就開朗番好多喇！上岸？唔會啦！爭埋獎先呀，爭完都可以繼續努力，先生都覺得我事業好重要，好尊重我做開心嘅事，所以無需要亦無諗過要減產，最緊要係照顧到先生嘅起居飲食，咁就無問題喇！」

陳煒早前嫁醫生男友，成為幸福人妻。（資料圖片）

「乖女」炎明熹動員拉票

若然贏得視后，會否在頒獎台上公開答謝爸爸？煒哥提到亡父不禁眼濕濕，她說︰「有機會上台我一定會講，今年的確心情上落好大，所以我覺得今年拍《回歸》呢套劇真係好有意義，加埋『阿女』炎明熹首歌（主題曲《一水兩方》），令我好感觸，每次聽我都會喊，同至親嘅人要分隔兩個地方，但仍然惦念對方，嗰種感覺好深刻，首歌亦唱入我個心入面。」而「乖女」炎明熹亦落力為煒哥拉票打氣，拉攏所有「Gi炎粉（炎明熹粉絲）」all-in投票支持煒哥得獎，「兩母女」戲裏戲外都一樣sweet！

陳煒今年痛失父親，她坦言想在頒獎台上公開答謝亡父。（IG圖片）

「乖女」炎明熹（右）落力拉票，令陳煒甜在心。（IG圖片）







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