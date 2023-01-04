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【晴報專訊】樊少皇與賈曉晨（JJ）於2016年結婚，婚後育有兩位千金「小飯兜」及「小飯團」。剛過去的元旦日，JJ在微博發布夫妻合照，迎接二人結婚七周年。不過，樊少皇卻在微博宣布︰「我們要離婚了。」其後，他「彈弓手」兩度更改帖文，外界揣測二人婚姻出現問題。忽然「被離婚」的JJ忍不住留言要求老公解畫，樊少皇隨後特地發文，為自己的手誤致歉。

樊少皇打錯字激嬲老婆JJ，認真抵打。（資料圖片）

樊少皇澄清道︰「原本想打『我們離開這裏了』，沒想到這個可惡的聯想字，加上楊康（染疫康復）之後疑似出現腦霧後遺症，還有兩個孩子一直在鬧！哎呀！手滑了出事了。」他自言發現打錯字後，已立即重新編輯︰「沒想到，這可惡的編輯設定竟然還留底…老婆，我錯了，求你原諒我吧！」不少網民紛紛獻計給他向老婆謝罪，例如「跪玻璃最有誠意」、「超市榴槤便宜了」。樊少皇回覆︰「不瞞你說，昨天（前日）晚上還真買了個榴槤，現在還放在冰箱（雪櫃）呢。」JJ亦上載榴槤照，搞笑留言︰「怎麼用？」相信她已原諒老公。

JJ上載老公的謝罪榴槤，有網民搞笑指可以用來懲罰樊少皇。（微博圖片）