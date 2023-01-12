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【晴報專訊】由ERROR成員郭嘉駿（193）及李炘頤（Alina）主持的ViuTV節目《Fashion Killer》現正播映，二人在節目中招募最強造型師，來一場時裝界大比試。身形高大的193坦言雙腿太長，買褲經常「吊腳」；而在ERROR隊友中，他直指梁業（肥仔）衣着要「大執」，更講笑指肥仔需要斷骨增高。

Alina與193同樣熱愛時裝，主持《Fashion Killer》最適合。

《Fashion Killer》經過早前海選及香港選秀，最後從幾百位參賽者中，挑選最後十強參賽者。郭嘉駿說：「大家有唔同意見，又有拗撬，又會搞到有人喊。」原來十強參賽者中，有人來頭不小，193說：「最後呢十位參賽者，當中有兩位前輩級參賽者好熟悉fashion，有一位仲曾經幫天后梅艷芳襯衫，嗰年我先一歲，所以我都唔敢批評前輩。每個人對fashion嘅感覺唔同，我都會尊重。」193與李炘頤笑言拍攝時乘機自肥，邀請參賽者給予服裝意見。193說：「我希望幫到參賽者入行，始終做fashion或者設計真係唔容易。」

肥仔最需要大改造

回想自己的時裝歷程，193與Alina異口同聲表示曾經歷時裝車禍，193自爆當年曾仿效Janice Man（文詠珊）戴貨車帽，令本身已高人一等的他再「增高」20厘米。他又說：「同埋以前好鍾意戴膠框眼鏡或者木製眼鏡，覺得自己超潮，但依家睇番就覺得好娘。」至於哪一位藝人的衣着需要大改造？193即說：「梗係肥仔（梁業）啦，佢最好加長對腳，斷骨等啲骨再生番出嚟，但佢跳舞㗎嘛，一陣跳唔番點算！不過如果佢有1.8米咁高，我哋（ERROR）到時就唔使再係企鵝排法，平時企喺隔籬係保錡（吳保錡），以後變咗肥仔，個個都咁高，哈哈。保錡同阿Dee（何啟華）身形比較正常，但肥仔實在太出眾，就算唔睇樣，都好易認得出佢嘅身形。」193搞笑建議肥仔多穿闊腳褲，能完美遮蓋鞋子，方便加添多個鞋墊，拉長身形比例。

193笑指肥仔（左）的身形太突出，設計形象有難度。（IG圖片）

193與Alina同樣熱愛時裝，參加《全民造星III》入行的Alina，透露在《造星III》決賽當晚穿上自己設計的紅色戰衣作賽，193聞言大感佩服：「嘩！估唔到真係臥虎藏龍。」而入行前曾任時裝買手的193，笑言因員工能以半價購物，所以經常「使凸」買衫，「（買衫）畀公司啲錢仲多過自己份糧，雖然呢一、兩年的確少咗買衫，但最近有一個自己好鍾意嘅品牌就快結業，所以一口氣買咗好多新衫返嚟儲。我聽過呢個牌子一件好多年前、本來值幾千蚊嘅衫，依家已經炒到成20萬，不過我買嘅係新款，可能要等幾十年後賣出去先值錢。」

Alina在《造星III》決賽穿上親自設計的戰衣參賽。（資料圖片）

李炘頤與男友Stanley鬥買鞋

二人又表示最愛買鞋，193家中更有一座「鞋山」，「因為啲鞋太多，多到求其掟埋屋企一邊，又唔想留鞋盒，搞搞下變咗一座山。每次出門口前最花時間就係搵鞋，試過喺中間拎一隻鞋出嚟，結果成座鞋山冧咗，哈哈！」而Alina則會將寶貝靚鞋井井有條放在「鞋牆」，她笑指同居男友、MIRROR成員邱士縉（Stanley）同樣愛買鞋，所以二人各佔「鞋牆」一半空間，相當公平。提到193身形高大，他直認買褲尤其困難，「喺香港買褲全部都吊腳嘅，要買歐洲牌子先至着到上身。」Alina聞言表示以前不覺得要花錢投資靚褲，現在已改變想法，「因為一條好靚嘅褲好難買，所以我見到好鍾意嘅褲，就算幾貴我都會買。」早前她飛往日本，在日圓貶值下盡情購物，結果豪花六位數字，笑言返港後要努力賺錢。

193與Alina大讚十強參賽者有實力。（資料圖片）







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