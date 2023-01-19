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【晴報專訊】出爐視帝陳山聰人氣當旺，前晚錄影無綫賀年節目《新春保良迎金兔》時，特別舞獅助興。山聰笑言在新年為大家帶來醒獅表演絕對是好兆頭，祝願香港人人有工開；他榮升視帝後工作接踵而來，初三更會回老家澳門工作，令他十分興奮。

山聰舞獅助興，望為大家帶來好運。

陳山聰、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及胡楓等，前晚錄影賀年節目《新春保良迎金兔》。山聰在節目中舞獅助興，他興奮說：「大家知我最耍家係舞獅，呢個環節直頭唔使綵排，好多謝監製安排，節目喺年初一播映，係好兆頭，所以我第一時間答應。」山聰表示對上一次舞獅已是數年前，當時跟好兄弟郭政鴻一齊表演，「呢幾年因為疫情關係，一路無機會表演。今年（防疫措施）放寬咗，知道身邊唔少兄弟終於有番醒獅表演同生意，都戥佢哋開心，亦證明（各行各業）開始興旺，2023年祝願香港所有人都有工開，最緊要身體健康。」

山聰日前獲好友胡定欣及袁偉豪等送上蛋糕，祝賀贏得視帝。（IG截圖）<

山聰又表示已在家中教兒子Jaco學舞獅，「囝囝唔單止唔驚仲好鍾意，又肯笠醒獅頭。我有畀自己舞獅嘅片佢睇，佢未識讚爸爸型，但識讚我靚，好似上次喺屋企試頒獎禮套衫，佢有讚好靚。」榮升視帝的他工作不斷，年三十晚將出席商場倒數活動，年初三則與胡定欣及陳展鵬到澳門出席花車巡遊，「疫情後第一次返澳門老家好開心，不過澳門嘅屋企人嚟晒香港過年，哈哈！」

姚焯菲新西蘭讀書兼減肥

同場的姚焯菲過年後將到新西蘭升學，所以近日跟朋友及《聲夢》學員食餞行加團年飯，可惜未齊人。Chantel說：「等我喺新西蘭減定肥，放假返嚟再食。」她表示有親戚從外地回港，所以已開始豆利市，「通常我都儲起利市錢，但有時父母唔喺屋企，我又要同朋友出街食飯，就會用利市錢。」





Chantel與Yumi未過年已經先豆利市。







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