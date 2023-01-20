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【晴報專訊】鄭秀文（Sammi）最近憑電影《流水落花》獲得香港電影評論學會「最佳女演員」大獎，前晚與該片演員陸駿光及導演賈勝楓出席謝票活動。現場觀眾佔大部分都是Sammi的歌迷，舉起應援手幅以表支持。

Sammi坦言曾在演戲路上感到迷惘。

鄭秀文憑《流水落花》奪得最佳女演員獎，演技再被肯定，前晚她出席謝票活動時分享得獎感受。她表示︰「我係感動，自己多年嚟喺演戲上付出嘅努力得到認同，22年前我都憑喜劇《鍾無艷》攞過呢個獎，而今次係喜劇以外嘅角色獲得讚賞，而角色同以往係完全唔同風格。好幸運地遇到好嘅劇本，劇本亦都賦予好多空間畀我創作，當我收到劇本嘅時候，我睇唔到自己，所以好想拍，鍾意呢個故事唔煽情，但有好多細緻位令人觸動。」Sammi更為了角色刻意減磅，過程相當困難，「女主角嘅瘦削係想表達出佢嘅創傷，身軀雖小但內心很強大，我本身好瘦要再減唔容易，幸好最後都做到。」

為角色刻意減磅

此外，香港電影金像獎將於下月公布提名名單，導演賈勝楓睇好Sammi再下一城在金像獎封后。她謙虛表示︰「對我嚟講真係遙不可及，太遙遠喇，其實諗都無諗過香港電影評論學會畀獎我，好感激，能夠被肯定已經好開心。」另外，陸駿光以「三生有幸」形容與Sammi合作的心情，他說︰「唔誇張，呢個係事實，演戲咁多年，今次有機會做主角，對手仲係Sammi，好感恩。」

陸駿光、Sammi和導演賈勝楓前晚謝票，兩位主角表現興奮。







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