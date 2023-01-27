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【晴報專訊】張敬軒、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪和黃正宜（阿正）等昨晚到銅鑼灣出席賀歲片《超神經械劫案下》謝票活動。電影成績理想，已破千萬元票房，軒仔坦言是意外收穫，並透露已出席50多場謝票活動，為了有更佳成績，會繼續努力宣傳，希望大家多多支持。

（左起）Jeffrey、阿正及軒仔落力謝票谷票房。

張敬軒、魏浚笙、洪嘉豪和黃正宜等昨晚到戲院謝票，一出現即引起哄動，他們即場與觀眾玩遊戲及送禮物，氣氛相當熱烈。軒仔、Jeffrey和阿正一起接受訪問，提到電影票房報捷，軒仔說︰「真係無諗過有咁好成績，係好意外嘅收穫，加上有好幾位演員都係電影初哥，所以好開心，嚟緊會繼續努力去宣傳同謝票。」身旁的阿正則謂希望有3,000萬票房，隨即改口稱希望達3,888萬，被軒仔取笑似廣告套餐。另外，軒仔又透露電影共舉行了80場謝票活動，他出席了超過50場，並預告會繼續努力四出宣傳。軒仔又指同期的港產片也有好成績，令整個市道都興旺起來，是大家最想見到的畫面，他又指連試片在內已看過《超神經械劫案下》達四次，所以希望大家繼續支持。

Jeffrey新年送上美酒孝敬軒仔。

軒仔昨晚吸引大批粉絲到戲院支持。

讚魏浚笙拜年尊重長輩

另外，軒仔又大讚Jeffrey和Tyson Yoshi兩位後輩相當乖，不但每逢過時過節會發短訊給他送上祝賀，年初四更到其家中拜年。軒仔笑稱︰「以前我都唔覺得自己係老一輩藝人，但自從佢哋兩個喺每個節日送上祝福，我就覺得自己係，佢哋知道我有乜頭暈身㷫，一定第一時間問候我，真係好有孝心同好照顧我呢個獨居長者。」在旁的Jeffrey則表示首次參與謝票活動感到很高興，寫了多張揮春送給觀眾。

Jeffrey與Tyson前日到軒仔家中拜年。（IG圖片）







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