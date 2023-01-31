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【晴報專訊】成軍一周年的女團COLLAR近日推出新歌《The Bright Side》，八位成員在過去一年的經歷，大大超出她們的想像。成員蘇芷晴（So Ching）因舞蹈員男友李啟言（阿Mo）受傷，停工數月專心照顧，到今年正式歸隊；成員們經過一年，性格及待人處事皆改變不少，唯獨不變的是始終如一的團魂。

COLLAR憑新歌《The Bright Side》寄意，以滿滿正能量重新出發。

COLLAR新團歌《The Bright Side》於成軍一周年（本月12日）推出，歌曲以抒情及鼓勵性為主，表達成員的內心感受，是一首充滿正能量的歌。七位成員日前接受訪問，可惜蘇芷晴因病缺席。由參加《全民造星IV》認識至今，八位女生朝夕相對，問到哪位成員轉變最大？陳泳伽（WINKA）、邱彥筒（Marf）、蘇雅琳（Ivy So）和李芯駖皆自覺改變不少。WINKA說：「以前覺得自己好tough（堅強），但依家可能內向咗，多咗反思。以前只識將能量向外，而忘記咗留畀自己，要學識得點樣平衡，係一個好好嘅課題。」Marf表示過去一年發生太多事，來不及好好了解自己，「始終經歷過一啲事，令自己強大咗，耐性亦多咗；今年想多啲me time，同自己培養感情。」

So Ching在叱咤頒獎禮當日正式歸隊，八位女生跳唱《OFF/ON》，粉絲深受她們的團魂感動。（FB圖片）

不愛哭的Ivy So自言變成喊包︰「不過好開心嘅係，我更加感受到其他人對我嘅好，令我更感恩。」芯駖則說︰「一年前我唱歌同上台表演嘅時候就會好緊張，依家學識從容番少少。我嘅轉變係對所有事嘅信任度大咗，無論對咁多位姊妹、工作人員、觀眾，甚至對自己都多咗信任，一年前我仲未清楚自己方向，依家我就知道要同大家一齊行。」王家晴（Candy）取笑芯駖變得經常講爛gag︰「一直覺得芯駖係COLLAR嘅認真派，原來愈嚟愈多爛gag，佢係爛gag王，成日講埋啲嘢唔好笑，但自己又笑得好犀利，大家都唔知點畀反應。」

隊長Gao：未來方向更清晰

至於許軼（Day）趁機表揚隊長沈貞巧（Gao）︰「啱啱成軍時大家仲未好熟，佢（Gao）要lead住我哋，但又唔知點做；依家佢繼續lead住成個團隊，又好識得照顧我哋，所以好值得為佢鼓掌。」Gao聽罷眾人表達感受，她總結說︰「我覺得八個女仔嘅轉變都好大，有啲人以前比較內向、或者無玩得咁癲，但都慢慢open up（打開心扉）。如果問我邊個轉變最大，好難揀一個，我就覺得我哋八個嘅心臟都強大咗，行嘅方向亦更清晰。以前我哋大部分時間好迷惘，無時間思考，只知乜（工作）都要接、乜都要做得好，但經過一段時間，大家沉澱咗，亦多咗經驗，feel到大家更自在。」提到與男友阿Mo一起面對巨變的So Ching，Gao說：「So Ching最叻嘅地方係承擔突如其來嘅變化，佢本身係慢熱嘅人，平時唔會好多嘢講，但佢好細心，經常照顧大家。以前佢只會默默地照顧大家，依家佢願意表達自己感受，令大家更容易了解佢。」芯駖表示大家明白So Ching需要更多空間，各成員十分支持及樂意配合她。

So Ching復出後，獲粉絲及網民大力支持。（IG圖片）







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