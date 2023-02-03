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【晴報專訊】梁朝偉（偉仔）主演的電影《風再起時》將在周日於內地公映，偉仔日前高調開通抖音帳戶，狂吸逾200萬粉絲。昨日抖音獨家公開偉仔個人紀錄片《這一刻，梁朝偉對你說》頭兩集，偉仔難得自揭童年時受父母離異影響性格，向來有社交恐懼的他承認最愛獨處：「我在日本根本不想跟人家講話，在香港也一樣。」

忽然進駐抖音的梁朝偉，連日上載短片，除了自認有社交恐懼，又自抽舊片《聽風者》大玩摩斯密碼。抖音由昨日起一連三日，公開偉仔最新紀錄片《這一刻，梁朝偉對你說》，紀錄片合共六集，並找來翁子光任總導演及攝影指導。一向性格內斂的偉仔在首兩集中，一邊以普通話盡訴心中情，一邊游走日本街頭、鐵道及咖啡店。

60歲的偉仔沒有刻意遮掩鬢角白髮，示範如何優雅地老去。（抖音截圖）

坦言出街如同被監視

首集以「現在：喜歡獨處的普通人」為題，身為五屆金像影帝的偉仔高呼享受一個人的生活︰「我從小就喜歡獨處，可能在紅地氈上我是大明星，但不演戲時跟普通人沒分別，每天都是吃、喝、睡。」他分享喜愛日本的原因︰「我來這裏滑雪已經近30年，但我一句日語也不會，因為不想與人說話。來這裏好像身處不一樣的國度，有很多自己空間，可能不看電影的人不知我是誰，很享受。」他坦言，在亞洲地區無論去到哪裏都被認出，如同被監視一樣，更有不少人拿電話拍攝他放上網，或者要求簽名：「不用工作的時候（遇上這種情況），身為普通人會很累。」他自爆沒有學日文的主因：「我根本不想跟人家講話，在香港也一樣。」偉仔好友張叔平亦在紀錄片登場，他指偉仔是個隱藏的人︰「如果不認識他的人覺得他好冷，不愛交際，認識他的人好像我們，就知道他是很open。」

戴口罩的偉仔如普通遊客一樣，在日本乘搭電車周圍去。（抖音截圖）

性格內斂全因父母離異

至於第二集《童年︰躲在被子裏哭的小孩》中，偉仔大方自揭兒時不快經歷︰「我曾是一個很活潑的小孩，後來爸爸離開（離婚）後，我把所有東西都藏在裏面。」他自言小時候，父母幾乎每晚吵架︰「爸爸每天都喝醉酒，記得那天晚上我很害怕，聽到他們吵架，我拿被子在裏面哭，不知怎樣反應。那個畫面我永遠都記得，連當時天氣冷、家中鐵窗的鐵鏽味我都記得。」偉仔表示父母離婚後，父親曾帶他到荔園遊玩及拍照，但自己並不開心。另外，偉仔對電影萌生興趣，全因自小受母親薰陶︰「我六歲跟媽媽入戲院看第一套電影《天師捉妖》，之後她經常帶我看不同電影，成為我的習慣。」11歲時，為學好英語，他每星期都跟同學看電影，例如《教父》、《海神號遇險記》等。長大後，偉仔考入無綫藝員訓練班，「我發覺演戲能發洩心中壓抑的情感，但沒人知道那個是我。」

偉仔自爆小時候聽到父母吵架，會躲在被窩中偷偷落淚。（抖音截圖）

陳冠希早前回港相約偉仔食飯，兩代男神喜相逢。（IG圖片）

短片中，張叔平指不多話的偉仔其實外冷內熱。（抖音截圖）







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