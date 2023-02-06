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【晴報專訊】張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》講述六位英華女校學生的成長故事，上周四公映後反應甚佳。昨日凌晨，其中一位女主角王卓聆（阿聆）撰長文控訴，強調「我由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映」，她自言情緒大受困擾，多番向校方反映不果。另一主角佘麗薇（阿佘）亦不同意影片公映，惟最後妥協。此外，片中出現「牛下女車神」李慧詩在日本伊豆單車場接受張婉婷訪問的片段，李慧詩昨日發文表示「氣在心頭」，指自己從未獲事先通知訪問內容會用作拍攝紀錄片，甚至在大銀幕公映。

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》優先場反應佳，已錄得約600萬元票房。（資料圖片）

《給十九歲的我》電影海報。

張婉婷昨日出席《給》片謝票活動，宣布電影今日開始暫停公映。隨後她會見傳媒時表示，開拍前各方已簽署同意書，該同意書條款已包括影片可在戲院公映。張導又謂，片中女生就讀中五、中六時，她曾告知眾人有發行商對紀錄片有興趣，阿聆亦在場。當時，有一名女生不同意電影公映並要求退出，阿聆亦有勸說該女生，故張導認為除了該女生外，其他人都認為公映無問題。此外，張導指阿聆與父母、弟弟曾出席其中一場包場，所以她理解為對於公映「阿聆OK」。

李慧詩表示不鼓勵大家看該部電影。（FB圖片）

另外，提到李慧詩不滿訪問片段在電影中出現，張導解釋訪問是透過一位名譽董事安排，事前已告知訪問用途。對於電影引發是非及負評，她指最重要是女生們的感受，並相信與女生溝通後，「或者仍有一線曙光」。至於提出拍攝計劃的英華前校長石玉如於Facebook群組發文，稱責無旁貸，對引起學生及學校種種困難深感抱歉。

張婉婷昨日現身回應電影風波。（網上截圖）







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