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【晴報專訊】吳偉豪（Ricco）年初在台慶頒獎禮上奪得「飛躍進步男藝員」，八年演藝生涯終獲肯定。Ricco跟周嘉洛同期訓練班畢業，二人戲裏戲外皆是好兄弟，對於老友榮升男主角備受力捧，Ricco笑言彼此沒有互相比較，反而大家抱着「坐同一艘船」的心態，力求一起進步。

吳偉豪從小愛演戲，15年藝員訓練班畢業入行後，只想有更多演出機會，對獎項不敢多想。對於獲得飛躍進步獎，Ricco說：「父母一向着重成績，現在給他們看到我的成績，相信他們很開心。頒獎禮當晚父母、弟弟都在場，慶幸他們見證我得獎，令獎項別具意義。」

跟爸爸吳大強變同事

Ricco在家中排行第三，有兩位哥哥及一位弟弟，四兄弟遺傳父母優良基因，位位高大靚仔。「讀書年代，幾兄弟讀同一間中學，我們玩運動有一定水準，是游水、籃球及排球的校隊代表，因此大家可能認識我們，但並非因為英俊。當年我的樣子太幼嫩，一臉懵懂，加上未做牙齒矯正又滿面暗瘡；現在成熟了，有少少男人味，看起來才順眼一點。」兩位哥哥分別是消防員及飛機師，Ricco坦言曾感到壓力，「哥哥都有自己人生方向，但我當時仍未清楚將來的路，加上入娛樂圈感覺不安穩，所以一定有壓力。現在四兄弟各有方向，只要做好自己本份，我認為不會無出路。」

爸爸吳大強參加《中年好聲音》而人氣急升，令Ricco非常開心。（資料圖片）

過往Ricco甚少跟家人分享工作，不過近來爸爸吳大強因參加《中年好聲音》而人氣急升，兩父子變成「同事」。Ricco說︰「爸爸一向很有表演慾，很愛在台上唱歌，又跟朋友組樂隊，他終於找到讓他發揮的平台。雖然拍攝絕不簡單，非常辛苦，但我仍戥他開心。現在爸爸算是入了行，我感覺終於有人陪我，一有空檔就會找爸爸歎下午茶。」入行八年，Ricco並非一帆風順，去年他的私密裸露影片在網上流傳，無綫最終陪他報警處理。當時一度停工的他，形象難免受損，幸好他勇於面對。「過去的事，我不特別想提起，也不會回頭想太多，因為我背負着很多公司對我的期望，希望大家將焦點放在我的工作上。」

加入《愛•回家》自覺幸運

Ricco與周嘉洛是同期藝員訓練班同學，二人感情要好，畢業後經歷演無名小混混的日子，又一起加入《愛•回家》劇組，現在他們亦先後在頒獎禮上得獎。「其實我很幸運，一入行就已經加入《八時入席》劇組，當時很多演員都想加入處境劇，因為好像入訓練營或木人巷一樣，得到訓練之餘，亦有穩定收入。我起初對賺錢沒有想太多，只知道有劇拍，就不要停下來。」

Ricco與周嘉洛一同畢業，一同由低做起，好兄弟一直同行。（IG圖片）

提到周嘉洛已獲得「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」，問Ricco是否覺得自己的步伐較好兄弟慢？他說：「嘉洛絕對是值得的，我們這班訓練班同學，總認為大家坐同一艘船，大家一起走這條路。每位演員走的路都不同，沒有先後之分，公司有很多年輕演員，相信公司一直留意我們，希望跟嘉洛再有合作機會，之前演兄弟，下次可試試演仇家，他也說過，希望我們將來有機會爭同一個獎。」

Ricco走出醜聞陰霾，早前勇奪飛躍進步男藝員。（網上截圖）







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