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【晴報專訊】電影《毒舌大狀》票房衝破8,000萬元，前晚一眾演員黃子華、謝君豪、王丹妮、何啟華（阿Dee）、楊偲泳和林保怡等出席千人慶功宴。之前曾豪言若票房破3,000萬便表演除褲的阿Dee，前晚即場找數，在慶功宴上跳除褲舞，贏盡掌聲。

阿Dee秒速除褲，露出紅色孖煙囱。

阿Dee邊跳舞邊除褲，好有創意。（影片截圖）

《毒舌大狀》前晚在酒樓筵開百席大搞慶功宴，與民同樂，當大會司儀宣布票房破8,000萬元，台下觀眾大叫「何啟華找數」又拉起橫額「何啟華除褲」，阿Dee守承諾即席大跳勁舞，忽然邊跳舞邊快手除褲，秒間露出紅色孖煙囱，全場大叫，黃子華也拍手讚好。阿Dee受訪時，笑言後悔無向觀音借「褲」，又笑指若票房破億會除別人的褲。他自言看了電影三次，但為免影響觀眾，每次都是最遲入場及提早離場。

自爆入場看足三次

《毒》片目前成為香港華語電影票房第二位，屈居於《明日戰記》之下，而子華憑《毒》片及《飯戲攻心》於半年內破1.5票億房紀錄，由票房毒藥變為票房保證。子華對《毒》片票房報捷感到很開心，問他可有信心超越《明》片？他透露之前與演員們開賭，以一餐飯作賭注，開出5,000萬票房盤口，而目前成績已遠超他所預期，「我已經輸咗呢餐飯，不過抵輸啦。」問他可有信心票房破億？子華笑言︰「依家感覺好唔真實，不過以目前走勢，電影好大機會可以過億，我只能報以傻笑，唔敢話唔得，希望多啲人入場睇，我自己都買飛入場睇咗三次。（如果過億點慶祝？）我希望生對翼，每日都可以鬆毛鬆翼。」另外，楊偲泳被問到如何答謝觀眾？她笑言會除外套，但內裏穿十件保暖內衣，王丹妮則笑言︰「之前話過由腳眼開始計，票房100萬就向上露一厘米，依家仲有上升空間，哈哈。」

子華笑指媽媽都不相信他主演的電影屢破票房紀錄。

王丹妮（左）和楊偲泳望能原班人馬再合作。







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