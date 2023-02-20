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【晴報專訊】現年16歲的姚焯菲（Chantel）正於新西蘭升學，她所屬的女團After Class成員暫時各有發展。最近Chantel開IG直播向「小菲象（Chantel粉絲）」報告在當地的校園生活，又唱歌曬靚聲，其包包面更成為網民焦點；隊友炎明熹（Gigi）去年12月的粉絲聚會影片日前曝光，她與「Gi炎粉（Gigi粉絲）」開心BBQ，兩位小妹妹各自出招冧粉絲。

16歲的Chantel大方以素顏開直播，果然青春無敵。（IG截圖）

上月飛到新西蘭展開留學生活的姚焯菲，暫別幕前工作，不過她經常更新IG，跟「小菲象」和網民分享生活近況，專注學業的同時並沒有忘記粉絲。日前，Chantel在學校的宿舍內開IG直播，向粉絲預告正拍攝第二個YouTube vlog，笑言內容豐富有趣，很快便會跟大家分享。直播期間，Chantel坦言有思鄉病，「我有啲掛住喺屋企嗰種感覺，我會覺得嗰個係我嘅comfort zone，嚟到就會無咗嗰種感覺，不過習慣下就無嘢。」

Chantel呻上學迷路

Chantel笑指功課非常繁忙，要花很多時間做功課，她又說︰「返咗學無耐，先後水浸、打風，所以多數都係online上堂，同埋喺學校都會蕩失路，好在有好多朋友。」Chantel與網友傾偈十分鐘後，便開始唱歌冧粉絲，她一口氣唱了兩首慢歌，包括泳兒《所有遺失的東西》，以及個人作品《靈魂伴侶》，令「小菲象」聽得陶醉。全程素顏上陣的Chantel依然甜美可愛，未知是否身在外國吃了不少美食，其baby fat已變成包包面；不過她自言參加了學校的運動學會，相信極速瘦身無難度。

Gigi燒棉花糖冧姑丈

另一邊廂，Chantel隊友炎明熹去年底舉行首個粉絲聚會，聚會片段日前曝光，她與過百位「Gi炎粉」BBQ、玩遊戲，又逐一簽名，相當識做。Gigi坦言︰「完全無諗到咁多人喺度一齊燒嘢食，今次係我第一次嘅粉絲聚會，見面時大家都知道有啲限制，所以我哋盡量保持距離，真係要握手都要（手踭碰手踭）咁。」Gigi更燒棉花糖孝敬姑丈，十分乖女。她又希望日後以不同方式，能多與Gi炎粉相聚。

Chantel化粧後樣貌標緻，感覺較成熟。（資料圖片）

Chantel在新西蘭街頭大騷長腿，並預告會密密拍生活片。（資料圖片）

Gigi大歎「炎」字燒方包，表情古靈精怪。（明Gi台YouTube截圖）

Gigi與Gi炎粉打成一片，簽名、合照絕無托手肘。（明Gi台YouTube截圖）







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