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【晴報專訊】現年57歲的郭富城（城城）繼上映中的電影《風再起時》後，他與林家棟主演的《斷網》亦將在下月九日上映。戲中，城城化身網絡保安達人，與反派上司林家棟穿梭網絡與現實世界鬥智鬥力。城城預告將來自導自演一齣時裝復仇片︰「我構思劇本都用咗八年，希望60歲前開拍！」

城城飾演IT達人，一臉滄桑男人味滿分。

《斷網》以科網世界為主題，因黑客入侵金融機構引發重大網絡危機，打破港產動作片一貫飛車捉賊的傳統模式。不過，郭富城卻指拍《斷網》是他近年打得「最甘」的一次︰「劇情講家棟同手下對付我，捉咗我有先天性心臟病嘅囡囡，我喺中環大館打咗七日，親身上陣拍動作場面。開工頭兩日未適應，我都拍到有啲輕傷同瘀晒，辛苦程度唔差得過喺《西遊記•女兒國》扮孫悟空，甚至再辛苦啲，要做好多保護措施。」

呻肖像被盜苦無對策

另一男主角林家棟透露，他拍攝《斷網》期間，同時趕拍另一部電影《惡行之外》。他拍《惡》片時弄傷鼻子，看完醫生便要趕往開工，頂硬上跟城城拍攝打戲：「我一傷完鼻去咗睇醫生，同事覺得《斷網》當晚拍攝會取消，我話鄭保瑞（《斷網》監製）一定唔會，結果佢真係話諗到點拍，叫我繼續去開工！」不過，家棟特別感謝拍檔城城「就住」打，同時感恩可用電腦「執走」鼻子的傷勢，「CG係最偉大發明！」城城則笑說︰「嗰場戲我哋係要喺好窄嘅地方，去搶對方嘅槍，又要用真力。」提到《斷網》以科網世界作主軸，城城認同開創港產片先河︰「今次係好新嘅題材，好天馬行空，以劇本呈現新角色同多元空間，如果觀眾鍾意，日後可以再拍多啲呢類戲。」

現實中的家棟只會用手機睇片及睇劇本，笑言被騙機會微乎其微。

談及網絡安全，現實中城城亦是網騙受害者之一，例如「郭富城失去了一切」的網絡詐騙帖子瘋傳，他坦言︰「講起呢樣嘢就好激氣，我被盜用肖像，放上網話我係某個賭場代言人；最離譜係盜用我張相叫人買Bitcoin（比特幣），就算向有關部門投訴，但暫時未有法例監管，呢個問題沒完沒了，所以我想話畀粉絲知道，如果無我真實認證，所有見到我喺網上嘅嘢全部都係假！」城城近日更為警方拍攝「防騙視伏App」廣告，借自身經歷警惕市民。至於家棟笑言電話甚少安裝應用程式︰「我除咗聽歌、睇片睇劇本，其他嘢都好少，我無用網上理財，就連電話理財都少用！」他笑言本身亦甚少用WhatsApp聯絡，寧願打電話聽到對方聲音。

近年網絡騙案不絕，同是受害人的城城近日為「防騙視伏App」拍廣告。（網上截圖）

另外，問及二人日後會否以幕後人身份再度合作，他們異口同聲指必有機會。城城表示︰「無嘢係無可能，我哋私底下都有傾電影，唔會係《斷網》呢種題材嘅戲。」他自言希望60歲前開拍首次執導的作品，「我構思劇本都用咗八年，呢部電影會係時裝復仇片，入面包羅萬有，有動作、愛情、親情元素，呈現自己嘅世界觀。」城城直認除了出任導演，亦會親身演出，全因角色複雜，令人期待。身旁的家棟亦期望助城城一臂之力，笑言︰「上我公司傾啦！」







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