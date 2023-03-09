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【晴報專訊】梁朝偉（偉仔）昨晚出席其主演的電影《無名》首映禮，戲中他跟內地演員王一博有一場激烈肉搏動作場面，少不免會受傷，偉仔笑言希望觀眾入戲院感受他的痛。近來先後宣傳《風再起時》和《無名》的偉仔，卻自爆有意退下來。

偉仔表示拍攝《無名》採用現場收音，所以他請來兩位普通話老師教唸對白。

向來生活低調的梁朝偉，早前忽然開通抖音帳戶，火速吸納過百萬粉絲，偉仔拍片分享內心世界，並激罕談及童年、家庭及人生觀。昨晚偉仔出席《無名》首映禮時謙，稱不太懂得玩社交媒體，「我唔係好識玩呢啲新潮嘢，淨係想喺一個渠道分享人生同工作經驗，講下對自己成長同埋事業成績嘅一啲睇法，希望可以作為大家嘅借鏡。」

英皇老闆楊受成和旗下藝人出席《無名》首映禮。

偉仔指小時候喜歡看出色演員的自傳，透過他們的心路歷程，若然自己遇上類似問題，便會想起他們，這也算是一個傳承。偉仔表示︰「我分享自己嘅經歷，如果有啲小朋友鍾意演戲，而遇到同樣問題，咁就可以做一個借鏡。」對於粉絲希望他分享多點平時的生活，偉仔即表示︰「我唔習慣將自己嘅私生活公開，嘉玲（劉嘉玲）比較多，佢會分享一啲生活興趣。」

偉仔第四度與周迅合作。

得獎機會留給新晉演員

另外，偉仔憑《風再起時》入圍亞洲電影大獎的最佳男主角，他表示睇好《Drive My Car》的男主角西島秀俊。至於未能入圍香港電影金像獎影爭影帝，偉仔表示不會失望︰「金像獎都鼓勵咗我好多次，好應該鼓勵新晉演員。」提到早前曾透露有意拍電視劇，偉仔坦言數年前已萌生此想法，「因為已經係最後階段，好想重溫下拍劇嘅情形，算係完成自己嘅心願。我入咗行40年，都差唔多喇，作為演員係好需要體力同精力，我已經無咁多能量去應付。（返娘家無綫拍劇？）應該唔會喇，依家電視劇嘅模式同以前好唔同，依家有好多串流平台，多咗好多選擇，可以畀更多觀眾睇到，拍美、韓、日劇都可以。」早前偉仔與《魷魚遊戲》的導演食飯，一度傳出會合作，他即否認並解釋只是朋友飯聚。

衛詩雅透露下月擔任陳家樂婚禮的兄弟團之一，她的姪女更會擔任花女。