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【晴報專訊】韋綺姍（Rita）獲邀在歌唱比賽《中年好聲音》擔任導師，為追夢的參賽者無私奉獻，分享自身表演經驗。出道40年的Rita跟參賽者「同是天涯淪落人」，皆因她曾為照顧家庭，毅然放棄熱愛的歌唱事業；直至人到中年，才再次圓音樂夢。對她而言，現實與夢想不一定背道而馳，美好的事情總在最適合的時間出現。

韋綺姍自小愛唱歌，14歲時參加《無綫電視業餘歌唱比賽》，更在1982年《第一屆新秀歌唱大賽》獲亞軍。她說︰「好開心喺舞台上認識到一大班朋友，特別係識到梅艷芳，佢一開口就好勁，加埋台風，真係好正！」她在家人反對下簽約入行，可惜一直被投閒置散，所以兩年後斷約離開，轉往台灣發展。

到台灣發展歌唱事業，對Rita來說求之不得，但同時因思鄉病而影響心情。「起初唔太習慣，連廣東話都未講得好，中文又睇唔明，就飛到台灣，仲要講國語。好彩我第一張唱片銷情唔錯，有機會出第二張，我好鍾意台灣，但住耐咗就覺得寂寞，掛住屋企，完成第一張唱片我已經想走，但宣傳工作要幾個月到一年，唔畀我返屋企。完成第二張唱片之後，我唔想續約，決定返香港，我實在太掛住香港嘅父母、兄弟姊妹。」

做和音意外獲爆紅機會

回港後，Rita苦無工作，當時著名音樂監製王利名邀請她嘗試和音，她說︰「我一口答應！只要同音樂有關，我都樂意嘗試。後來我為演唱會做和音，幫過林子祥、彭羚等和唱，呢段時間都幾艱難…無嘢做就要馬死落地行啦，最重要賺錢養家。」想不到和音工作為Rita帶來爆紅機會，當時王利名希望在蔣志光的唱片中加入女聲，Rita先與蔣志光合唱《要走的始終都要走》，再合唱經典金曲《相逢何必曾相識》。「呢首歌流行完再流行，雖然中間被黃百鳴《家有囍事》改成閩南話版本，但仍然係我哋嘅歌。呢首歌為我帶嚟幸運，好多年之後，王祖藍打電話畀我，叫我演出劇集《老表，你好Hea！》，無諗過喺劇中再唱《相逢何必曾相識》，首歌又流行番！」

Rita與蔣志光合唱的《相逢何必曾相識》為廣東歌經典。（網上截圖）

推出幾張唱片後，Rita有感年紀大，是時候結婚生子，毅然為家庭放棄事業。由女兒出生開始，Rita已近20年沒有接觸娛樂圈，「好多人問我會唔會覺得可惜？的確…我有！但我要做個盡責嘅媽媽，既然決定生小朋友，一定要處理好佢哋嘅生活，到佢哋長大先放手。」縱然錯過不少機會，但兩名女兒長大後，Rita重拾音樂夢。正好《中年好聲音》邀請她擔任導師，她鼓起勇氣嘗試，「既然參賽者有夢要追，我就盡力幫助，睇住佢哋每位有佳績，我好開心，會繼續教落去。」





Rita獲邀成為《中年好聲音》導師，向參賽者分享寶貴經驗。（受訪者提供）

Rita用心照顧家庭，待兩名女兒長大後，才重拾音樂夢。（受訪者提供）







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