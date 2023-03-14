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【晴報專訊】MIRROR成員柳應廷（Jer）最近推出新歌《從零開始的新世界》，有別以往沉重暗黑的風格，今次迎來輕鬆歡愉的慶典式歌曲。Jer坦言，自去年演唱會事件後，他透過健身分散注意力，以免意志消沉。身為鏡仔的開心果，Jer取笑隊友姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的偶像包袱太重，人前不敢開懷大笑，他特別以新歌寄語︰「都市人放鬆啲啦！」

Jer希望今年內舉行個人演唱會，讓「柳柳粉」透過舞台感受到他的幻想世界。

Jer的新歌有慶典氛圍，他希望獲主題公園採用。

柳應廷參與新歌的作曲部分，達成「唱山歌」的心願。「呢首歌好想分享快樂，想大家朝早返工前播一播醒醒神，畀個力量大家，紓緩一下壓力。呢首歌係比較少見嘅廣東歌曲風，感覺好似成就解鎖，因為由《狂人日記》開始，我就不斷挑戰唔同曲風，繼續做到自己喜歡嘅歌，感覺好正！」他笑言希望歌曲獲迪士尼賞識，成為慶典歌曲，亦為他開拓小朋友市場，誓增兒童界「柳柳粉（Jer粉絲）」。

MV中，Jer難得挑戰跳舞，笑言快要比Anson Lo更厲害。

靠健身抹去演唱會陰影

Jer自言性格貪玩，不會活在規限之中，曾經最怕跳舞的他經過四年訓練後，今次為新歌排舞一星期已應付有餘。他笑言︰「嚟緊會勁過Anson Lo，我要挑戰佢！」近來他在IG頻頻分享健身情況，是否挑戰做大隻仔？他解釋︰「做gym係因為演唱會事件之後，想畀自己一個專注，運動可以令自己分散注意力，一星期做三次，做落又幾好，可以令身心都放下一啲嘢！（肌肉見得人？）我做gym無諗過見人，我相信粉絲唔想透過睇我身材而滿足，音樂上有好多滿足大家嘅地方。」

Jer認為香港人需要正能量的歌，「大家習慣咗，唔會慶祝活着有幾幸福，或者愈來愈少分享愛。我希望透過呢首歌叫都市人放鬆啲，唔好咁大壓力。（入行後好大壓力？）我哋呢行壓力係大，但我已經係比較樂觀嘅一群，我覺得好多身心都市病或者病痛，都係嚟自唔開心，所以好想身邊朋友或團隊，以一個開心氣氛對待每件事。特別係大家經歷過一啲唔容易嘅事之後，要過得輕鬆啲，先有良性循環。」他自言受家庭影響，從小到大都追求簡單生活，不強求榮華富貴，家長亦從不給他壓力，培養他樂天知命的性格。

隊友鏡頭前不敢笑

Jer希望自己的樂觀能影響隊友，他指身為偶像團體，隊友們經常不自覺地背負包袱。「佢哋覺得偶像好多嘢唔做得，框死自己要點點點，甚至佢哋唔敢笑！我覺得某程度上，大家鍾意我哋，就係來自一個真人騷（《全民造星》），鍾意我哋笑、喊、嬲、開心…乜都真嘅人，我想佢哋記番最真嘅自己，同相處最舒服嘅自己。佢哋喺鏡頭前唔敢笑呀，驚核突喎，笑都要遮住個嘴。姜濤同Anson Lo偶像包袱比較重，我同Edan（呂爵安）喺鏡頭前完全核突開心笑都無問題，佢哋應該都要咁啦！」

Anson Lo（左）與姜濤被指偶包最重，擔心大笑時不好看。（資料圖片）







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