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【晴報專訊】林峯與李司棋（司棋姐）曾在首兩輯《溏心風暴》合作，近日二人竟然「母子」重逢！原來林峯近日為新冠肺炎抗體組合藥物品牌拍新廣告，而司棋姐則是該品牌第一位大使，難怪他笑說︰「我哋母子團聚！」十分有緣。

《溏心風暴之家好月圓》的「荷媽」司棋姐與「管家仔」林峯大受觀眾歡迎。（資料圖片）

2007年劇集《溏心風暴》收視強勁，之後播出的《溏心風暴之家好月圓》亦承接第一輯氣勢，大結局最高收視錄得50點，追平韓劇《大長今》紀錄，創下電視圈神話。劇中主角「管家仔」林峯與「荷媽」李司棋，除了是最佳拍檔，原來二人先後為新冠肺炎抗體組合藥物品牌拍廣告。林峯早前加入新冠肺炎抗體組合藥物品牌大使行列，為廣告拍造型照；而司棋姐則是該品牌第一位大使。

被要求「表情四連拍」

林峯笑言︰「廠商搵我加入大使行列，正好畀我哋母子團聚，同時加深品牌保護自己同家人嘅形象，係非常聰明嘅選擇。」拍攝廣告時，攝影師要求林峯拍攝型仔硬照之餘，亦要他做出「表情四連拍」，林峯笑言很久沒有被要求做這些得意表情，因此有點生疏。

林峯在廣告中大擺chok爆甫士，絕對駕輕就熟。

今次新冠肺炎抗體組合藥物為預防性單株抗體，提供予無法接種疫苗或免疫功能低的族群施打，以降低其染疫風險，亦可用於感染後治療之用。林峯說：「我成日去唔同地方工作，同好多人見面，屋企有大有細，自己都想小心啲。」他希望推廣新冠肺炎抗體組合藥物，讓市民在疫苗以外，有其他預防新冠選擇，「早前喺醫生口中知道有抗體組合，患者唔使透過接種疫苗，刺激免疫系統產生抗體，而係直接將抗體打入體內，起效快、成效特別高，對身體較差嘅人尤其有用。」





為了保障家人健康，林峯做足防疫措施。







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