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【晴報專訊】馮允謙（Jay）入行11年，終於登上紅館舞台，一連三場的《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》前晚開騷。未婚妻及家人專程由加拿大返港支持，Jay不但大展歌喉，又挑戰跳舞及表演多種樂器，更與女神林明禎上演一場辣身舞。

Jay瞓身演出，令全場high爆。

Jay（左三）的家人及未婚妻（左二）撑足全場。

馮允謙首個紅館演唱會前晚開鑼，未婚妻Crystal、父母、哥哥及孖生細佬全家現身支持，亦有不少圈中好友前來看騷，包括森美、林奕匡和COLLAR成員邱彥筒等。Jay連唱多首歌後表示︰「我等咗11年終於等到，我曾經懷疑過自己係咪適合唱歌，有諗過放棄，但因為歌迷嘅愛同支持，我終於擁有屬於自己嘅紅館舞台。」全場報以熱烈掌聲。

林明禎為了這段辣身舞，綵排了四天。

Jay在特大紅色鋼琴自彈自唱《Versace on the Floor》，大馬女神林明禎忽然在台中升起，穿上高衩裙的她，自摸動作甚為誘惑，然後與Jay身貼身、面貼面、深情對望跳舞，令現場氣氛十分高漲。林明禎落台後，Jay隨即獻唱《報復式浪漫》，並向看足全場的未婚妻派心心。

唱歌紀念祖母

全晚施展渾身解數的Jay，先後表演吹口琴、打鼓、彈鋼琴和結他，更挑戰跳勁舞。Jay搞笑稱︰「如果我當年無參加歌唱比賽，而係去韓國做練習生會點呢？」台上播出片段，他一人分飾七角自封男團「JSeven」，非常爆笑。然後他跳唱BLACKPINK的《How You Like That》和BTS的《Dynamite》，令人眼前一亮，贏盡掌聲。接近尾場時，Jay感謝家人總動員撑場，台上播出他的成長照片及家人合照，他唱出紀念已故祖母的歌曲《給缺席的人唱首歌》，場面感人又溫馨，首場紅館演唱會圓滿結束。





Jay表演打鼓，大騷麒麟臂。







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