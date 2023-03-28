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【晴報專訊】38歲的鍾嘉欣（Linda）去年10月在加拿大寓所誕下孻女Anika，產後約五個月，嘉欣已經極速修身，並獲邀到美國三藩市登台，積極搵奶粉錢；嘉欣連唱多首經典歌，期間更自爆會想着仔女唱情歌，母愛氾濫。

嘉欣去年10月在加拿大誕下孻女Anika（梁紫琳）。（資料圖片）

鍾嘉欣於2015年與脊醫Jeremy結婚後，誕下大女Kelly和二仔Jared，去年10月尾，嘉欣在家中浴缸誕下細女Anika，她早前將分娩過程公開，鼓勵大家在家中自然分娩。日前，嘉欣撇下三名子女，應邀到美國三藩市某賭場登台搵真銀，身材已回復窈窕的嘉欣，穿上低胸閃片戰衣亮相，大騷fit爆身材。

產後五個月的嘉欣，以低胸珠片短裙登台，身材fit爆。（網上截圖）

嘉欣首先獻唱「聲夢小花」姚焯菲翻唱再爆紅的《戀愛預告》打頭陣，現場報以熱烈掌聲。其後她唱出劇集《星空下的仁醫》主題曲《好好珍惜自己》，還有《夢伴》、《月亮代表我的心》、《我願意》和《自作多情》等。雖然久違了唱live，但嘉欣依然保持水準，聽得台下觀眾如癡如醉；當唱到《Nothing's Gonna Change My Love for You》時，嘉欣忽然感觸說︰「我唔會諗住情人唱，唔會諗住我老公，我會諗住我啲BB仔，媽媽都會永遠愛你哋㗎！」心繫家中三名子女。

預告明年開20周年演唱會

演唱期間，嘉欣又提到︰「出年係我入行20周年，可能有機會開個人演唱會。」台下觀眾即時歡呼起哄，其後有不少網民留言︰「香港開得唔得？約定你紅館見啊」、「集氣20周年演唱會，嘉欣世一，香港見」，嫁人生B移居加國的嘉欣，人氣依然不減。







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