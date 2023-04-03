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【晴報專訊】香港頂尖排舞總監林青峰（Sammy Lam）、黃國榮（Sunny Wong）及秦卓芬（Roy Chun）聯手創立的香港舞蹈演藝人協會，將於4月7日至10日假香港大會堂舉辦《舞之步伐．藝之傳承》展覽，見證香港60年來商業舞蹈的輝煌成績。身為香港舞蹈演藝人協會名譽會長的謝天華，日前與林青峰一同受訪，大談昔日的舞蹈員生涯，天華更最難忘1991年為林憶蓮演唱會伴舞的趣事。

曾為多位天王天后級歌星排舞的林青峰，花兩年時間籌備今次展覽，屆時將誠邀一眾藝人嘉賓出席，包括香港舞蹈演藝人協會永遠名譽會長曾志偉、有「EYT之父」之稱的永遠榮譽顧問蔡和平，還有前跳舞組合風火海成員陳小春及朱永棠、以及吳卓羲和張立基等。而疫情下近三年無回港的謝天華，日前專程返港與青峰接受訪問，他自言身為舞蹈界一分子，必定支持這項盛事。

（左起）謝天華、朱永棠和陳小春組成風火海，勇闖樂壇。(網上圖片)

老前輩口述商業舞蹈史

為展覽出心出力的青峰，直言要找回60年前的舊資料十分艱難，幸好透過一些老前輩幫手認證資料真偽。「我哋都係靠前輩口述，再對證啱唔啱。我入咗行40年，要搵番60年前嘅嘢真係唔容易，我哋都係盡做，但好開心，趁呢個機會重組我哋嘅紀錄，再傳承落去。」整理資料期間，青峰挖出不少鮮為人知的事。「汪明荃同鄭少秋喺邵氏訓練班入面，好早期都係讀舞蹈嘅，後尾先去演戲；韓馬利其實都係舞蹈員，數落去仲有好多揭秘，到時大家嚟睇下就知。」

林青峰望展覽將商業舞蹈專業一直傳承。

天華於80年代初以舞蹈員身份入行，接着以組合風火海出道，組合拆夥後，他已甚少公開跳舞，只在2007年參加內地舞藝競賽節目《舞動奇迹》，與拍檔唐笑齊齊奪冠，獲得「終極舞者」最高殊榮，難怪他自言沒有放棄跳舞。「我無完全放低晒跳舞，參加《大灣仔的夜》同《披荊斬棘的哥哥》時都有跳，但唔使我幫手排舞。我哋『大灣仔』好堅持自己風格，專業到學識之後就瞓晏覺，大家都知道隻舞要去到咩程度，我哋好快上手，成班男仔又熟，好快就砌咗隻舞出嚟。」天華坦言，跳舞專業不會令人發達，但多年累積的根基，有助他的演藝發展，包括演戲時的身體語言，演音樂劇時可又唱又跳。

林青峰曾為巨星張國榮的演唱會排舞。（受訪者提供）

舞蹈員的生涯轉眼就過，但不少難忘經歷依然記憶猶新。天華特別記得1991年為林憶蓮《憶蓮意亂情迷演唱會》伴舞的一次。「嗰時我同另一位男舞蹈員為憶蓮嘅歌曲《燒》伴舞，做得舞蹈員咩舞都跳㗎啦，排完之後我問青峰我哋着咩衫，佢話呢隻舞係唔着衫，連褲都無。」身旁的青峰即更正：「有條類似超人着嘅紅色底褲，好似T-back咁。」天華形容當時他和男拍檔的舞蹈動作十分曖昧，當時來說十分前衞，他笑說：「我當時個心囉囉攣，食唔安坐唔落，因為上到紅館，就會有萬幾、兩萬對眼望住。」天華坦言因擔心被指舞蹈過激而忐忑不安，但表演後收到一位女歌手的短訊，大讚他的舞蹈新潮又好看，令他知道有人欣賞。穿T-back跳舞是否最後底綫？他搞笑說：「得番條底橫，你問人係咪最大底綫，仲想有咩大底綫？我跳足十場，計埋綵排起碼跳咗50幾次。」他自言現在身為人父，日後要有充足條件，才會再穿T-back上陣，「仲要畀番半年時間我修一修個肚！」

91年，謝天華（右）僅穿上香艷內褲為林憶蓮伴舞，作風大膽前衞。（網上截圖）

盼舞者保障得以改善

提到現今的舞蹈員，天華發現有一個現象，就是他們偏向表演某種舞蹈，例如只集中跳街舞，但天華認為商業舞蹈要樣樣皆精，才能成為一名全能舞蹈員。提到去年男團MIRROR的紅館演唱會發生大型意外，令舞者李啟言受重傷，天華希望日後舞蹈員的保障可再提升及改善，「尤其舞台演出嘅安全，我哋當年無乜意外，頂多係舞蹈員或歌手突然跌落去，好少有嘢喺上面跌落嚟。」

唐韋琪（左一）是林青峰的舞蹈學生，過往經常拍劇的李鴻杰（右二）是舞者出身，為香港舞蹈演藝人協會資深顧問。







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