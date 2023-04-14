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【晴報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出今年第二首個人作品《抱抱無尾熊》，這首是Ian送給Hellosss（Ian粉絲）的禮物，新歌MV更請來演員麥沛東和鍾雪瑩參與，Ian更化身成可愛樹熊，去滿足一眾Hellosss。

Ian為冧粉絲甘願扮樹熊。

陳卓賢稱新歌《抱抱無尾熊》算是出道作《二期大樓》2.0版，他表示︰「《二期大樓》係形容一路支持我嘅人，喺我背後back up住我，等我可以向前開拓自己嘅路。經歷幾年後，關係昇華，變成咗樹同樹熊之間嘅關係，樹係樹熊嘅生命中不可或缺嘅一樣嘢，變成可以依賴。」

鍾雪瑩和麥沛東一起參與拍攝Ian的新歌MV。

姜濤直播分享獅城夜景

自出道以來，Ian被指似樹熊，但他坦言︰「個人嚟講唔係太喜歡，覺得有少少奇怪，身為男子漢無啦啦似樹熊，太得意，但今次OK啦，為大家做一次樹熊，認係樹熊一次啦！」在MV中，Ian戴上針織樹熊帽可愛登場，甚至扮樹熊咬樹葉的「天然呆」表情，並請來憑《正義迴廊》入圍金像獎最佳男主角的麥沛東，以及鍾雪瑩一起拍攝。Ian開心道︰「之前拍劇《無限斜棟有限公司》同鍾雪瑩合作過，但對手戲唔多，而麥沛東就係第一次合作，佢係我好欣賞嘅一位演員。」

穿上黑色裇衫的姜濤陪姜媽到酒店泳池游水，更貼心拖實姜媽。（IG截圖）

此外，姜濤日前飛抵新加坡出席品牌活動，孝順的他帶同母親及親戚同行。前晚姜濤於活動後返回酒店，在無預警下忽然開直播，全程五分幾鐘都沒有說話。他拿着電話由房走到廳，更走出露台拍下獅城夜景，期間着住浴袍的姜媽也入鏡，母子一起舉V字手勢。此外，姜濤更陪姜媽到酒店泳池游夜水，穿上裇衫落水的他伸手拖實姜媽，並寫道︰「別人牽女朋友，我牽媽媽」，又自嘲拍攝技巧差：「兒子拍照還是不行，大家以後要生女兒」，溫馨又搞笑！











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