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【晴報專訊】36歲的周吉佩曾經是歌手，為音樂投入百分百的熱情，卻換來一次又一次的挫敗，不過並沒有磨滅他的意志，更成為《中年好聲音》首位報名的參賽者。周吉佩的往績，令太太擔心他再一次遍體鱗傷，不過他向太太承諾追夢的前提是照顧好家庭，令太太由反對變成支持。

周吉佩坦言參加《中年好聲音》被朋友笑「傻仔」。

周吉佩自言做過歌手，對自己唱功有信心，沒料到50強對戰龍婷而慘敗兼被淘汰。「當時個腦一片空白，返到屋企呆咗成晚，諗住一切都無晒，點知突然製作組話有機會復活，當時嘅心情呢一世都記得。」《中年好聲音》比賽經歷如坐過山車，其實算不上甚麼，周吉佩多年的音樂夢沿途披荊斬棘。2008年憑歌唱比賽入行，唱片公司突然倒閉，後來組樂隊sp'ACE自資出碟，卻因理念不同而散band，「我無怨命，其實用『樂壇曱甴』嚟形容我都好合適，我一直認為一次唔得咪兩次囉。」儘管旁人都勸他放棄，但心中團火一直無熄滅。

周吉佩曾是樂隊sp'ACE的主音，最後卻不和解散。（FB圖片）

周吉佩坦言參加《中年好聲音》，被朋友潑冷水，連太太都大力反對，全因他過去為音樂不顧一切，致粉身碎骨。「當初做歌手時，連合約都未簽就辭職，今日再重來，我一定唔會，點同老婆同兩個小朋友交代？」周吉佩明白太太反對他再參加歌唱比賽，是擔心他會重蹈覆轍。「頭幾年做歌手無收入，嗰個階段認識我太太，當年窮到戶口嘅錢都撳唔到出嚟，後來搞樂隊又係先斬後奏，所以佢好驚我又唔諗後果瞓身去做。」後來太太被他的堅持感動，最後由反對變支持。

周吉佩感激太太陪他共度低潮，二人育有一子一女。（IG圖片）

身邊人反對參加比賽

為了音樂，周吉佩曾經賠上了身家，又跟樂隊的好友反目，曾經兩次情緒病爆發，正正是《中年好聲音》令他重新回顧自己的人生，才驚悉自己的鬱結與執着。問到如果機會再來，會否再做全職歌手？周吉佩表示︰「好老實我都有開支，唔再係小朋友，《聲夢》嗰班年輕人絕對有條件去做全職歌手，但我唔得囉，我要理性去做歌手，我亦答應太太唔會再不顧一切，先照顧好頭家，再去努力追夢。」

周吉佩現時理性追夢，一切以家庭為先。

2008年周吉佩（右一）曾任蔡依林（右二）北京演唱會的暖場嘉賓。（資料圖片）







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