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【晴報專訊】電影《命案》前晚舉行首映禮，主角林家棟、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和一眾演員出席。Lokman首次擔正男主角，MIRROR成員全體現身撑場，同公司的ERROR三子、藝人亦到場支持，近三百名粉絲迫爆商場，聲勢浩大。在電影中飾演變態殺人狂的Lokman，希望能挑戰更暗黑的角色。

Lokman（左）和家棟表示拍攝《命案》極具挑戰性。

《命案》導演鄭保瑞前晚率領台前幕後齊齊現身首映禮，男團MIRROR全體現身撑隊長楊樂文，更入場欣賞電影，完場後把觀後感分享到社交網。Lokman受訪時感激兄弟們支持，更指有兄弟有意包場，對於鄭保瑞讚他有隊長風範，Lokman表示認同︰「我個人比較沉得住氣，穩得住自己先能夠觀察到其他事，呢方面的確有幫助，個人敏感啲，對導演講嘅嘢會吸收得好啲。」對於演出獲讚，會否對明年金像獎的信心大增？Lokman謙稱︰「如果有提名當然開心，但有無信心就唔敢講。」在戲中飾演嗜血的殺人犯，經常目露兇光，他希望有機會再挑戰更變態的角色。

MIRROR成員齊人現身首映禮支持隊長。

感激兄弟出錢出力

而林家棟則大爆拍攝過程艱辛，回想起第一場戲於早上在墳場拍攝，前一晚11時才收到劇本，對白全是客家話及風水術語，之後每場戲都要「飛紙仔」。家棟說︰「我命苦囉，導演迫到我傻咗，天台嗰場戲要五分鐘一鏡到底咁拍，拍咗50幾次，第二朝仲要我拍多個版本畀佢。呢套電影畀我好大啟示，就係天意雖不可違，但都要有所約束，都要做個善良嘅人，呢句係我同鄭保瑞講。」另外，家棟透露剛為劉德華監製的電影《潛行》補戲，身兼幕後、製作公司老闆及演員的家棟笑言永不言休，最希望香港電影業蓬勃。







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