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【晴報專訊】盛傳MIRROR六子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江熚生（AK）及柳應廷，將於暑假起陸續單飛開騷，姜濤昨日出席個人服裝品牌發布會時，落實開騷消息，更笑言開始準備操弗，令鏡粉十分期待。

姜濤個人品牌將在生日當天推出慈善tee義賣，甚有愛心。

快將24歲生日的姜濤正式推出個人服裝品牌「TO ZERO」，他昨日到銅鑼灣出席發布會，吸引逾千「姜糖（姜濤粉絲）」逼爆商場，他們高呼「姜老闆」外，又齊齊唱生日歌為偶像提早賀壽。姜濤笑言不慣「姜老闆」稱呼，「不過點都好過叫姜B，不嬲都覺得嗌姜B太小朋友，叫老闆又好似大得滯。」他坦言心情緊張，皆因時裝是他陌生的領域，「希望大家好似評論我嘅音樂一樣，畀啲意見我。」品牌請來古巨基擔任顧問，姜濤投資達七位數字，提到品牌推出童裝，他笑說︰「童裝係我提出，我好多fans有小朋友，佢哋可以着親子裝，畫面好有愛。」問為食的他下一步是否進軍飲食界？他笑說︰「有機會，呢個都係我鍾意嘅，我人生三大快樂根源就係食嘢、打波同表演！」

姜濤吸引過千粉絲逼爆商場。

教主Edan演港版《社內相親》

另外，有指MIRROR六子開個人演唱會，姜濤透露自己先開單飛騷，再歸隊舉行MIRROR演唱會，「要開始準備操弗，但大家唔好期望我除衫，留畀其他隊友啦！」活動後，姜濤即趕往大埔，聯同隊友盧瀚霆及呂爵安出席新片《盜月者》開鏡拜神。備受腳傷困擾的Anson Lo感謝劇組貼心︰「一cut機劇組就搬凳畀我坐，辛苦佢哋。傷勢一直好轉緊，相信星期日（30日）會好番晒可以跳舞。」提到Anson Lo與Edan同樣有份開單飛個唱，他們均表示待公司正式公布開騷日期，至於會否騷肌？Anson Lo笑言不會，Edan則搞笑說︰「我騷蘋果肌！」

Anson Lo（中）及Edan為趕拍《盜月者》不停開通宵，相當辛苦。

此外，ViuTV昨日舉行節目發布會，公布將翻拍韓劇《社內相親》，由Anson Lo及Edan主演，亦是他們繼《大叔的愛》後再合作拍劇；而隊友陳卓賢及江熚生主演的《冰上火花》，也在重點推介之列。Ian及AK昨日出席發布會時表示，單飛開騷日子及場地待公司宣布，提到二人起初不在單飛騷傳聞名單內，令粉絲一度深感不值，Ian說︰「我明白fans愛之深責之切，自己唔可以辜負佢哋嘅關懷同期望…我任何時候都會裝備自己，呢樣係對自己嘅自律。」

AK與Ian主演的《冰上火花》，成為ViuTV重點推介劇集。







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