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【晴報專訊】鍾嘉欣與脊醫老公Jeremy婚後誕下三名子女，周日的母親節，嘉欣將首次一家五口慶祝，令她非常期待。日前嘉欣接受本報訪問，她笑言去年10月誕下細女Anika後，感覺自己跟母親的經歷重疊，「因為我同媽咪一樣，都係生三個小朋友，都係『女仔女』組合。」嘉欣感恩成為子女的「火車頭」，引領他們善良、快樂地成長。

嘉欣去年10月誕下孻女Anika，成為三孩之母。（受訪者提供）

今年母親節，嘉欣表示如往年一樣簡單度過，她會跟媽媽及奶奶吃飯慶祝，再看看老公有甚麼安排。「小朋友多數會寫張咭畀我，我無乜特別要求，大家一齊講聲母親節快樂，或者有張咭已經好開心。」嘉欣亦分享了一次難忘的母親節，「有次我帶咗我媽咪去整指甲同整頭髮扮靚，之後同佢影咗輯相。因為我好想媽咪享受下，佢係一個唔停得落嚟嘅人，唔係好識得享受人生，仲係有以前年代嗰種思想，勤力做嘢，一生為子女而活。嗰年佢肯畀我去幫佢扮靚，休息一日唔使煮飯，我都好開心。」

灌輸仔女家庭最重要

成為三孩之母後，嘉欣覺得世界很奇妙，「因為我能夠經歷媽咪嘅事，我媽咪都係生咗三個小朋友，都係『女仔女』嘅家庭組合，覺得好得意，感覺好似經歷番佢經歷嘅嘢，今年母親節亦特別有意義。我成世人都無諗過會做三個小朋友嘅媽媽，係上天賜畀我嘅禮物，所以我好感恩、好感動。今年仲有細女Anika一齊慶祝，好sweet、好溫暖。」

嘉欣跟媽媽（左一）同樣育有三名子女，笑言感覺像跟母親當年的經歷重疊。（IG圖片）

嘉欣灌輸正確價值觀給子女，希望他們將來同樣以家庭為重。（IG圖片）

嘉欣現時投入照顧家庭和三名子女，工作貴精不貴多，她自言要先顧好自己健康，才有能力照顧好家庭，「我就係屋企裏面嘅火車頭，我呢個媽媽位置好重要㗎，我要培育三個小朋友，希望佢哋成長嘅時候，可以戰勝呢個世界，心靈上亦更踏實。我要清楚灌輸畀佢哋知，家庭係第一位，一定要喺地球上做好事；同時我亦要進步，做一個更成熟、心靈更穩定嘅大人。」

老公不浪漫勝在夠真心

談到老公Jeremy，嘉欣一臉甜絲絲，她笑指老公在每年母親節都有所準備。「雖然係好簡單嘅表示，但見到佢花心思去諗，佢會買啲我鍾意食嘅嘢，朝早起身見有花、有張咭。佢唔係好浪漫嘅人，唔係好識寫啲深情說話，但唔緊要嘅，我感受到佢嘅真心已經足夠。大家一齊手牽手培育子女，建立我哋嘅家庭，咁已經好好㗎喇！我珍惜屋企，只要佢哋喺我身邊已經足夠，祝大家母親節快樂！」

同老公拍拖全程講仔女

嘉欣透露，兩公婆在加拿大一手一腳照顧小朋友，絕不假手於人，所以甚少有me time。「其實我都試過有me time，但我喺出面好唔慣，會好掛住我啲仔女；我又試過得同老公出去拍拖，但兩個鐘入面都不停講仔女，會掛住佢哋做緊乜。有時佢哋自己玩，我都會有少少私人時間，或者有時老公幫我湊一陣，我去做運動已經好好。」

嘉欣笑老公不懂花言巧語，但用心對她好。（IG圖片）







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