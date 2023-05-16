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【晴報專訊】陳蕾與MIRROR成員江熚生（AK）和陳卓賢（Ian）合作的拉闊音樂會，前晚假亞洲博覽館舉行。陳蕾與AK、Ian合體跳唱MIRROR的英文快歌《RUMOURS》，令現場氣氛高漲。陳蕾笑謂加入MIRROR成為第13位成員，為了迎接新成員，AK和Ian搞笑指索性踢走對方便不用12變13，更向台下看騷的隊長楊樂文認證，十分搞笑。

AK、陳蕾和Ian在後台默契地擺甫士。

《拉闊音樂會江熚生×陳蕾×陳卓賢》前晚舉行，MIRROR兄弟楊樂文、李駿傑和王智德亦前來捧場。AK、Ian和陳蕾甫出場以獻唱《正式開始》、《娛樂人生》和《虎道門》等歌曲，為音樂會揭開序幕。掀起全晚高潮，就是AK、Ian和陳蕾跳唱《RUMOURS》，向來甚少跳唱的陳蕾，首次挑戰高難度的男團跳唱歌，三人合拍度爆燈。陳蕾完成挑戰後，AK即踢爆以為她選舞步難度三星的《IGNITED》，沒料到她竟選了難度四星半的《RUMOURS》。陳蕾即搞笑問是否可加入MIRROR，成為第13位成員，Ian即說︰「唔使，直接踢走AK就得啦。」AK隨即反擊︰「我假假地都係副隊長，係都踢你先。」Ian搞笑問台下的Lokman是否同意踢走AK？Lokman不停點頭，AK即搶說︰「你哋睇騷咁多事嘅？」笑爆全場。

陳蕾、AK和Ian合體跳唱《RUMOURS》，誠意及驚喜度滿分。

三人一同以結他彈唱《黑之呼吸》。

大讚AK勤力Ian叻仔

其後，三人互笠高帽，AK先大讚陳蕾唱歌好聽，平時大家會一起傾動漫；Ian則大讚陳蕾好人，經常請他吃不同食物，「因為平時我無咁多嘢食㗎」。陳蕾就讚AK很勤力︰「佢面對挑戰唔會退縮，就好似佢苦練結他咁，AK係『地才』，Ian就係『天才』，佢一點就明，記性又好。」

完騷後，三人一同受訪，提到AK在《CHILL CLUB頒獎禮》跳唱《RUMOURS》時扭傷腳，AK笑謂日後表演這首歌時，可由陳蕾頂上。另外，談及RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在網上暗寸姜濤，連日成為熱話，AK稱每人也有發表感受的權利，「嗰個係佢（姜濤）嘅moment，佢講咗啲心底說話，我哋喺台下係收到嘅，如果喺流程上阻到其他人，要講聲唔好意思。」提到RB最後公開道歉，AK則謂︰「道歉似乎有啲嚴重，大家只係發表意見啫，泥鯭前輩可能覺得姜濤喺呢個場合發表唔係幾適合，可能佢想畀一個更加好嘅意見姜濤先會出聲。頒獎禮都過咗，希望下一年再做好啲，有機會上台就講好啲，同埋善用時間。」





MIRROR四位成員獲邀出席馬來西亞音樂節，呂爵安（左）「迷弟」上身，聯同柳應廷（右）向偶像林宥嘉集郵。（IG圖片）







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