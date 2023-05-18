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【晴報專訊】MakerVille原創劇《法與情》昨日舉行開鏡拜神，謝安琪、葉璇、賈曉晨（JJ）和關智斌（Kenny）等出席。久未在港拍劇及露面的葉璇，直言接近四年無返香港，今次接演新劇全因角色具挑戰性。近年葉璇主力在內地發展，每次直播帶貨都有驚喜，不但在鏡頭前捽腳、剪腳甲，其「米芝蓮」巨腩更震撼大家眼球，昨日葉璇為在直播變大媽、行為古怪等批評，逐一解畫。

43歲的葉璇身穿連身裙現身，腰部線條重現。

葉璇在新劇《法與情》中飾演一間老人院的老闆，個性純品有愛心，她笑說︰「個角色好似我咁嘅，喺劇中我好有錢，但就無拍過拖，為咗個角色，我主動提出素顏上鏡。」在劇中與關智斌飾演一對的葉璇，自爆在片場互相以BB相稱，不過二人卻沒有親熱戲。

葉璇表示︰「激死我，我好羨慕JJ（賈曉晨）同Kenny有床戲，我都有床戲嘅，就係Kenny瞓喺病床，我去探病嘅床戲囉。」另外，提到在內地帶貨時被嘲走樣又騎呢，葉璇一輪嘴解釋︰「其實係一場騷嚟嘅啫，無論真人騷、電視、電影都係表演嚟，如果一個演員只可以扮靚，唔可以扮醜嘅話都好唔專業。（即係你專登？）梗係啦，影到大肚腩係角度問題啫。」她又指這20年間身形並無大變化，體重不超出五磅的差距。

（左起）JJ、Kenny和葉璇上演三角戀。

與賈曉晨爭仔

JJ在新劇將與Kenny有連場床戲，JJ大爆老公樊少皇看到報道後詐型，她說︰「我同老公講對唔住，我話接嘅時候無睇清楚劇本，唔知有咁多床戲，被老公鬧我唔專業。」她更預告老公會隨時探班監場，令身旁的Kenny立即緊張起來，並出言安撫JJ︰「我演呢啲戲好有經驗，你唔使擔心，我好gentleman㗎，放心。」

曾是無綫當家花旦的葉璇，早前在直播帶貨時，露出腰間一截截的巨腩，又在鏡頭前剪腳甲，十分嚇人。（網上截圖）







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