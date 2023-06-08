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【晴報專訊】ERROR副隊長何啟華（阿Dee）昨日聯同有「翻版阿Dee」之稱的梁浩朗（Aaron），以及「Dee姐」陳海寧，首次合體成「Dee家族」出席活動。阿Dee與陳海寧以兄妹相稱兼曾合作節目，他笑指跟Aaron很有緣，相信兩人上世已結緣，所以今世互相帶挈搵真銀，但就拒絕結拜做「真‧兄弟」。

「翻版阿Dee」Aaron和阿Dee無論樣貌、表情及聲綫都十分相似。

何啟華和梁浩朗昨日首次一起出席活動，阿Dee表示大會邀請他們是因為配合電影《閃電俠》的情節。Aaron首次出席公開活動，感到緊張又好玩，亦期待再有合作機會，阿Dee更笑言可以找Aaron做其替身，Aaron笑言︰「佢有其他嘢做時，可以搵我頂住先，任何工作機會或者幕前都可以試下。」順利晉身《全民造星V》60強的Aaron，拒透露何時被淘汰出局，但他強調會兼顧大律師工作，身旁的阿Dee即表示︰「藝人呢啲係副業，大律師千祈唔好放棄呀。」

阿Dee、陳海寧和Aaron首次以「Dee家族」亮相。

勸梁浩朗不要做全職藝人

問阿Dee認為Aaron的演藝路可以走到多遠？他說︰「佢應該一世做律師，藝人就兼職下，盡力而為啦，攞獎唔代表最好，輸贏唔重要，同埋佢已經贏咗㗎啦，一行出嚟已經成為焦點。（因為你帶挈？）互相帶挈啦，緣份真係好難講，我無啦啦有個律師角色（電影《毒舌大狀》角色），之後走個律師出嚟同我撞樣，仲要係參加《全民造星》，可能我哋上一世已經結緣。」問二人可會結拜？阿Dee沒有正面回答，笑笑口謂︰「係咪要燒黃紙、斬雞？」Aaron則說︰「大家就咁望都覺得似兄弟就夠。」

至於同場的游學修，提到近日其主理的網上頻道「試當真」，被指拍片影射現今偶像而搞到「脫粉」，游學修否認︰「無呢件事，觀眾反而最鍾意我哋呢條片，同埋我哋只係扮演角色，絕無冒犯任何人。」





游學修透露九月與黃秋生合演舞台劇《極地謎情》。







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