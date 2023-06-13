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【晴報專訊】今年二月，李璨琛（Sam）太太梁志瑩誕下細女李斐斐（Sucy），升呢兩女之父的Sam，昨日到深水埗為新戲《我也是》開鏡，他指大女李元元（Lucy）十分愛錫妹妹，原來他一早為大女做好心理建設，難怪社交網見到的都是姊妹情深的照片。

Sam認為Lucy升小學便要早睡早起。

無綫資訊性節目《好睡好起》上周播出一集，李璨琛一家三口成為受訪對象，主持方東昇帶隊到李府拍攝，探討小朋友「唔願瞓」的難題。身為IG網紅的李元元盡見可愛，不過當媽媽勒令睡覺時，她即扁嘴爆喊。昨日Sam現身新戲《我也是》開鏡，提到囡囡當晚不願瞓，他說︰「因為成隊crew嚟咗，囡囡知道客廳有人，以為有嘢玩唔肯瞓，到crew走咗唔夠十分鐘就瞓着。」他強調Lucy有足夠休息時間，「佢依家返下午班，佢朝早十點起身食個brunch，我12點左右揸車送佢返學，四點就放學。」

Lucy在《好睡好起》聽到要瞓覺即爆喊，玩謝媽媽。（資料圖片）

負責餵細女夜奶

至於剛為細女斐斐舉行百日宴，Sam指大女無呷醋︰「家姐好錫個妹，我一早同佢講要做好榜樣，要照顧妹妹，佢嗱嗱聲做好啲。（多個公仔畀佢玩？）多件玩具畀佢玩，我就負責餵夜奶。」另外，Sam透露在新戲中客串演警察，近年參與的香港戲劇僅得ViuTV的《心靈師》，主力北上搵奶粉錢。可想接拍內地真人騷，Sam甚為抗拒︰「無，有好多計劃進行中，有都搞戲劇先。（與Lucy拍真人騷？）唔會，咁樣我哋兩個都辛苦，可能暑假帶佢返鄉下東莞，Lucy都未返過去拜山。」

Lucy聽父母話，好愛錫妹妹Sucy。（IG圖片）







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