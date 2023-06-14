加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】近日網上流行一系列「AI尹光」翻唱流行曲作品，令尹光本人亦人氣急升。大前晚尹光欣賞張敬軒《REVISIT張敬軒演唱會》，軒仔得悉前輩在台下，即哼出對方名曲《荷里活》，更大膽問前輩可否一起開騷及合組CP。尹光其後在FB回應︰「一齊唱《酷愛荷里活》！」

軒仔自認是尹光粉絲，希望將來合作舉行音樂會。

大前晚，張敬軒一見到台下的尹光，立即心心眼說：「我真係由細到大都聽你嘅作品！」隨即哼出尹光的名曲《荷里活》，又說︰「可唔可以同你開騷呀？我哋就算唔唱諧趣歌…」此時尹光即回應軒仔︰「唱你嘅歌！」軒仔聞言笑說︰「如果係尹光哥哥版《酷愛》都幾勁！」他接着以尹光唱腔哼了幾句《酷愛》，笑爆全場。

尹光在台下開心畀like。

近日「AI尹光」翻唱林家謙的《一人之境》熱爆網絡，截至昨晚在YouTube已錄得超過70萬點擊。軒仔自爆︰「過去呢四日，每朝起身第一件事，就係開『AI尹光』版《一人之境》嚟聽，好鍾意嗰種感覺，如果有一日可以請尹光哥哥做我嘉賓，或者合作開音樂會，我最想同你唱咩歌？我唱小曲好叻，可以即刻同你組CP。」他清唱兩句《啼笑姻緣》，令尹光非常高興。尹光事後上載軒仔短片兼留言︰「多謝軒仔，期待有一日同你同台演唱，一齊唱《酷愛荷里活》！」

開辦演藝學校捧新人

另外，軒仔在個唱上宣布，將開辦演藝學校︰「喺呢20年累積咗唔同嘅經驗，例如舞台上、待人接物、處事上等，今年我會開始帶小朋友、帶學生。」他指軒公演藝學院將在下月公布招生︰「各位有志喺音樂界、娛樂圈發展，或者爸爸媽媽放心將小朋友交畀我嘅話，可以嚟報名。」

COLLAR成員Candy（左）及Winka結伴欣賞軒仔個唱。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加