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【晴報專訊】剛拍畢《痞子無間道》的周嘉洛，早前自爆由70公斤暴肥至77公斤，由小鮮肉驚變小肥肉。外界以為他拍劇太辛苦而喪食減壓，但他接受本報訪問時，透露原來是刻意增肥，「我希望今次《痞子》角色無咁靚仔，啲肉厚啲。」他揚言劇集煞科後會繼續大吃大喝，做個可愛肥仔。

嘉洛大曬水桶腰，被網民形容頭、胸、腳連成一綫。（IG圖片）

周嘉洛早前與朱敏瀚、陳瀅及JW王灝兒等拍攝新劇《痞子無間道》，嘉洛在開工期間狂食無停口，國字面慘變無邊界包包面，體重更激增14磅，不禁自嘲「我是肥仔」。日前，嘉洛上載包包面加水桶腰的自拍照，不少網民勸他減肥，指他肥嘟嘟雖然可愛，但身形瘦的時候才是靚仔。不過嘉洛回覆本報，原來是為劇集「犧牲」做肥仔。「我係刻意食肥少少，最主要想喺唔同劇集有唔同造型，今次希望角色無咁靚仔，趁後生乜嘢都試下。（狂食增肥好正？）食朱古力甜品嗰啲OK，但其實食得好辛苦，因為要狂啪澱粉質，一餐會食兩個餐蛋麵，亦會食好多飯。」

嘉洛希望繼續做包包面肥仔，懶理被恥笑。（IG圖片）

嘉洛表示劇中拍檔都讚他「肥咗可愛咗」，又聲稱上鏡絕不肥胖，「我未去廁所或者食咗飯上磅，就去到77公斤，但平均都係75公斤左右，始終拍劇日日出汗，戲服厚又天氣熱！」但他自信不會易肥難瘦，又說：「煞科後繼續放肆下先，短期內唔會改變飲食習慣，暫時又未有新劇安排。媽咪都話我肥咗，之前佢成日話我瘦。」

嘉洛開工時開懷大吃大喝。（IG截圖）

方東昇直擊嘉洛電兔生活

此外，在今晚一集《好睡好起》中，方東昇等三位主持貼身直擊嘉洛其中一日工作。嘉洛不但分享獨門「快速叉電」大法，經過14小時工作後，他收工時仍能維持高電量狀態，因而被譽為電視城「頂級電兔」。不過他說：「我有時都會強制性熄機，試過拍攝嗰陣，我畀緊對白時瞓着咗，當時情景係我一擘大眼，見到啲crew全部望住我定咗喺度唔知做咩，因為我唔知自己瞓着咗，以為只係眨咗眼。」

嘉洛在《好睡好起》示範秒睡「叉電」，卻意外凸腩示人。







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