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【晴報專訊】湯洛雯（靚湯）與應智越（細貓）昨日到馬鞍山出席商場活動，靚湯與馬國明（馬明）將於今年底在海外結婚，雖然準新娘靚湯熱愛潛水，但沒想過舉行水底婚禮，皆因馬明不諳水性；她又透露計劃度蜜月玩足一個月。

嘟嘴賣萌的靚湯希望挑選設計簡約的婚紗。

湯洛雯昨日在活動上表示擁有潛水牌，問到愛潛水的她會否考慮舉行水底婚禮？靚湯笑說︰「難度有啲高，因為個頭會亂晒，而且馬明連游水都唔識，所以教咗佢學識游水先，驚佢有危險。」至於度蜜月，靚湯已有計劃︰「想帶佢（馬明）去陽光與海灘，由熱嘅地方玩到凍嘅地方，用一個月時間深度遊。馬明應該配合到，佢叫我唔好買嘢就OK，但我都驚自己瘋狂shopping。」

忙於籌備婚禮的靚湯，表示將由朋友陪同揀婚紗，「唔會叫馬明一齊揀，想到婚禮嗰日先畀佢見到，可以有驚喜。因為平時佢見慣我着晚裝，如果佢連婚紗都見埋，就真係無乜感覺。我都希望佢到時喺婚禮上有啲感動，希望唔好天然呆啦！」

細貓同Do姐合作無壓力

同場的應智越最近與古巨基合作出歌，早前又與鄭裕玲（Do姐）到韓國拍攝旅遊節目，提到MC張天賦的助手嘲諷拍節目是「討好前輩」，細貓說︰「我同Do姐合作無壓力，佢亦無畀壓力我。我抱住學習心態，藝人之間合作都會有新火花，無話分前唔前輩。Do姐拍完第一日叫我唔好咁緊張，又會鼓勵我。我覺得對人向善就得，做最真嘅自己同其他藝人合作，大家舒服就OK，無話討唔討好。」

最近修身成功的靚湯，與細貓合照時大騷美腿。







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