加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】《全民造星V總決賽》前晚落幕，十強參賽者魏念恩（Nathan）被爆舊愛Jessie於五月墮樓亡，死者家屬更在決賽前爆料，指Nathan分手後仍不停向女方借錢，結果他臨時退賽。Nathan昨日打破沉默，自責未有及時與女方家屬溝通，「好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。」他否認向舊愛借錢，解釋是「資金周轉嘅生活模式」。

Nathan強調已還清欠款給舊愛。（FB圖片）

魏念恩本為《造星V》大熱之一，不過節目播出後，隨即爆出前女友Jessie輕生；女方家屬爆料指Nathan主動提出分手後，仍向女方借錢，並要求對方刪除IG的拍拖證據，令女方疑不堪打擊而輕生。形象破產的Nathan前晚在決賽前半小時宣布退賽，昨日他寫千字文，指舊愛輕生當日是他人生最黑暗的日子，他深感內疚、自責、傷心，「期間一直好想同對方屋企人聯繫，好想親口向佢哋道歉…但係我真係好驚…亦未試過面對咁重大嘅事情，完全唔知道應該點樣處理。」他自言為免身邊人擔心，故作輕鬆玩樂的態度，及後他發現自己行為輕浮，才明白用錯方法面對。

Nathan寫道：「一直未能捉緊機會向對方家屬致歉，成為咗我現時最大嘅遺憾。令到事情發酵至今，好想喺度鄭重向對方家屬致歉，好對唔住。」他又澄清向女方借錢一事，強調拍拖期間彼此有穩定工作，但因出糧時間不一樣，「第三者睇到WhatsApp對話可能會對『借錢』一事感到難以接受，但事實呢個就係我哋當時資金周轉嘅生活模式，甚至持續到去分手之後。」他自言對分手後仍有金錢瓜葛感到不妥，「所以喺事發前我已經約對方當面見面並以現金還清。」他正嘗試跟對方家屬聯絡，亦願意向家屬逐一交代。然而，不少網民不接受他的解釋，不滿他未有向舊愛道歉，又批評發文欠誠意，有人指他「大話冚大話」、「資金周轉嘅生活模式無賴先講得出」、「請收起你嘅虛偽」。

香胤宅錫錫老婆曬恩愛

至於《造星V》顧問黃慧君（花姐），在前晚決賽後表示對Nathan退賽感可惜：「我外貌協會好鍾意佢，但理解佢點解退賽，希望佢可以繼續喺呢行發展，因為佢真係好有潛質…呢一行應該要畀支持有潛質嘅人，而唔係加一腳。」此外，《造星V》冠軍香胤宅（Lyman）在賽後錫錫太太Zoe曬恩愛。三甲一同受訪，問Lyman是否決定留港發展？他說︰「我都有諗，如果我留低，太太都會留，我一定會練廣東話，睇多啲港產片。」亞軍黃家灝（KC）未知將來路向，對於跟Lyman同分卻輸在觀眾投票，他說︰「我比較在乎表演係咪表達到自己想表達嘅嘢，名次係其次。」贏得季軍的陳鎮亨（亨仔），則謙稱同分的田曜誠（Tsoul）及王希晉甚有實力。

花姐前晚為「負評王」Nathan及王鋒求情，望外界給予機會。

Lyman即場咀嘴老婆Zoe慶祝。

（左起）亨仔、Lyman及KC分享得獎喜悅。

姜濤在前晚總決賽壓軸演出。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情