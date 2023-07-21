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【晴報專訊】黃宗澤（Bosco）一向被視為圈中黃金筍盤，不但孝順又錫朋友，而且身家豐厚，不過42歲的他聲稱仍單身。近日Bosco與蔡潔傳緋聞，有指他帶挈女方，一同現身內地綜藝真人騷，索性以「緋聞情侶檔」搵真銀；兩人更志趣相投，同樣對小動物勁有愛心，看來十分合襯。

Bosco與蔡潔外形合襯，又同樣是愛動物之人。

黃宗澤最近獲邀參與江蘇衛視綜藝真人騷《野挺有趣》，於近郊地方設計一個以寵物嘉年華為主題的活動，他特別邀請緋聞女友蔡潔及蕭敬騰擔任嘉賓。Bosco毫無避忌跟蔡潔拍住上，為活動用心籌備，合力製作寵物蛋糕；眼見觀眾差不多入場，Bosco捉緊時間，催促眾人排練，又幫手整理地方，他綵排後已經失聲。Bosco拉攏蔡潔一起亮相內地節目，落足牙力讓她有機會搵真銀之餘，更為女方增加知名度，非常有心。

二人在節目中chok住擺甫士。

在節目安排的嘉年華中，Bosco與蔡潔孖住一同放狗及玩遊戲，場面相當溫馨。由於遊戲環節需帶上自己的寵物，Bosco即放低偶包化身惡犬，由蔡潔帶住出場，相當大犧牲。蕭敬騰見狀即取笑說︰「這個寵物我知道牠的名字，叫黃宗澤，看起來十分兇狠！性格暴躁！」Bosco笑謂︰「我只是搗亂一下！」

蕭敬騰（右二）取笑Bosco是「惡犬」。

傳遞愛護動物信息

其實Bosco一向是愛狗之人，除了家中飼養多隻狗狗外，他曾到「大樹下」流浪狗收容機構做狗義工時，領養了一隻小狗回家。他在節目中哽咽說︰「其實只是想帶給所有看這節目的人一個信息，就是你要養一個寵物，就要對牠負責一輩子。因為牠們來到我們的生命裏，分享牠們的愛，分享牠們的忠心，所以我們也要對牠負責任，請大家繼續傳遞這一份愛！」