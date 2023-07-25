加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）於今天正式殺入茶餐界，首度推出「Me More下午茶餐」，包括初登場的「乍醬飯」、迷你米線及一鹹一甜的兩款三文治輕食，更邀得張敬軒（軒仔）率先試食。軒仔面對一眾美食，即時有選擇困難症，又坦言在家中吃得太多「遮遮（工人姐姐）」的清淡菜式，要找譚仔及三哥的「姐姐」品嘗美食。

軒仔面對眼前「Me More下午茶餐」大堆美食，笑言選擇困難症發作。

軒仔早前到美國巡唱，笑言當地粉絲的熱情令他十分驚喜。

譚仔及三哥今日推出一系列「Me More下午茶餐」組合，當中全新的「乍醬飯」更是譚仔及三哥首次推出飯品，肉味香濃的乍醬與軟糯可口的白飯，每啖都在口中釋放筆墨難以形容的香氣，再加入酸甜有致的酸菜，吃起來清爽不膩，滋味滿分；更設有迷你米線配乍醬飯套餐，滿足想食飯又想食米線的朋友。

為巡唱服飾戒口

至於即叫即製的三文治，「烘土匪芝士三文治」在鬆軟麵包塗上牛油並灑上土匪雞翼香料，兩面烘烤至香脆，中間夾層是半溶化的芝士和譚仔及三哥秘製乍醬，外脆內流心。「烘肉桂焦糖三文治」上是一層層焦香脆口的焦糖，加上牛油鹹香，為下午注入滿滿動力！尚有過橋米線輕量版「過小橋米線」，以及清湯小食、十三香辣小食三寶和一人小食，組合千變萬化，價格相宜，包熱飲一杯的下午茶餐更由$21起！

軒仔對「烘土匪芝士三文治」及「烘肉桂焦糖三文治」讚不絕口，邪惡之餘回味無窮。

張敬軒昨日獲邀試食「Me More下午茶餐」，吸引大批粉絲逼爆米線店門外，更驚動警方到場維持秩序。軒仔笑說︰「演唱會服飾又deep V又露背，所以事前象徵式戒口，霎時間有咁多選擇，令我選擇困難症發作，每款都想試，仲有咁多配搭，食足一星期都試唔晒。」他品嘗「乍醬飯」後說︰「撈勻後啖啖惹味嘅肉醬包住米飯，一口接一口停唔到！」

首次推出的「乍醬飯」深受軒仔喜愛，一口接一口吃停不下來。

自嘲家中只飲「英泥」

軒仔笑言一見「米線姐姐」十分開心︰「見到姐姐就知有下午茶食，但見到屋企『遮遮（工人姐姐）』就要諗下自己有無嘢食，因為屋企選擇唔多，嚟到呢度好多選擇，有啲唔慣。」提到他見到一枱美食即選擇困難症發作，他搞笑說︰「我係被人train到有困難症，因為喺屋企最多得ABC餐，嚟到呢度開心好多！」他指「遮遮」煮的菜式十分清淡，「我喺屋企係被迫戒口，加上媽咪最近搬嚟同我住，佢好鍾意搾果汁同糊，我依家每朝都飲『英泥』！所以我好珍惜出嚟食下午茶，調劑下生活，其他人想返屋企食飯，我就想盡辦法唔返屋企食。」此外，早前軒仔往美國巡迴演出，他笑言當地歌迷超級熱情，「我落台握手，佢哋好激動，有人仲搶我隻戒指，我即刻嗌『唔好攞，貴嘢嚟㗎！』」

軒仔魅力吸引大批粉絲包圍中環的米線店門外，更驚動警方到場維持秩序。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情