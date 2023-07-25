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【晴報專訊】陳奕迅（Eason）在台北小巨蛋舉行的七場《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》前晚圓滿落幕。本周四生日的Eason，獲台灣粉絲送上無限驚喜，先是前日中午，Eason如常到達場館綵排，約400名粉絲一早到來，齊聲唱生日歌及送上蛋糕，令Eason感動到眼濕濕，用衫角抹眼淚。他指一指腦袋說︰「我已經把這個畫面記下來，最私密的記憶，當我遇上困難的時候，我會想起這個畫面，有你們，我充滿力量。」

Eason前日綵排時，獲數百名台灣粉絲驚喜慶生。

前晚尾場上，粉絲送上驚喜第二波，現場數千名觀眾舉起紙牌，砌出「生日快樂」的巨型字樣，並全場大合唱生日歌，Eason驚喜狂叫︰「你們真的很厲害，謝謝。」他隨即下跪以答謝大家。完騷後受訪時，Eason透露會先放幾天生日假期，跟家人在台北休息、玩樂，下月再到北美巡迴。

Eason用衫角抹眼淚。

Eason跪拜台下觀眾以示謝意。

Eason女兒康堤和太太徐濠縈也去捧場，更相約移居台北的余文樂飯聚。（IG截圖）







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