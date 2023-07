加入最愛專欄 收藏文章

【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)一連四場的《ANSON LO "THE STAGE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿落幕。首次舉行個唱的Anson Lo,第三場請來兒時偶像Twins的蔡卓妍任嘉賓,尾場更請來天后陳慧琳(Kelly),掀起全晚高潮。

Anson Lo演唱會後有數天假期休息叉電。

盧瀚霆在首場「深情撈」上身,談及神徒(粉絲)被欺負即爆喊;尾場跟觀眾訴心聲時,更數度灑淚。Anson Lo唱完《神隊友》後稱今年壓力很大,曾對經理人花姐(黃慧君)表示「頂唔順」想放棄。他哽咽說︰「教父教母都叫我停一陣,唔好衝咁快,我都好掙扎,唔知應該要停定繼續去。」台下觀眾大叫:「唔好喊!你做咩我哋都支持!」Anson Lo即感動落淚,多謝神徒一直以來的支持,才令他有力量走下去,「愛係大過憎恨,我呢一年學識無時無刻鼓勵身邊嘅人,你哋每一位都值得我花時間去互動、關心、為你哋行落去,你哋會唔會同我一齊行落去呀?」隨即唱出《不可愛教主》時,再次流下男兒淚。

Anson Lo向神徒獻吻,以答謝支持。

自認體力足夠應付20場

尾場嘉賓除了有Dear Jane外,Anson Lo更請來陳慧琳跳唱《花花宇宙》,將全場氣氛推至最高峰。Kelly唱畢後即說︰「我要讚一讚Anson Lo先,從未試過有artist排埋我成首歌嘅舞,非常好,你掂呀!樂壇好需要你呢啲歌手,咁認真、咁勤力,真係無得頂。」Kelly其後唱出《對你太在乎》,又對觀眾說︰「你哋記住永遠都要支持Anson Lo。」另外,Anson Lo感謝父母晚晚捧場,更為他準備宵夜,最後不忘多謝MIRROR兄弟,兩度encore後個唱圓滿結束。

Anson Lo出道前曾為Kelly拍攝MV,對方可謂看着自己成長,所以希望Kelly能見證及參與他首次個唱。

完騷後,Anson Lo受訪時坦言不捨得舞台,笑言有足夠力氣再唱下去,「可以嘅話,真係想開到20場。」對於首次個唱的表現,他給自己70分,提到在個唱上大曬肌肉,何不索性脫去上衣?Anson Lo表示︰「真係考慮過嘅,但最後我覺得仲未係時候,咁當然我都係好強嘅,如果開到20場再show畀大家睇囉。」談到在尾場自揭壓力爆煲,他坦言完成個唱後壓力大減。

Anson Lo大曬粗壯手臂及結實背肌,電暈一眾神徒。







