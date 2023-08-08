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【晴報專訊】YouTube頻道「微辣」前經理人阿晶（Jane）早前輕生亡，引來軒然大波，「微辣」台柱霍哥（霍俊邦）及後宣布離巢。霍哥應富三代鍾培生邀請，與曾爆家暴醜聞的周永恒於11月在擂台上決一高下。三人昨日出席記者會，霍哥與周永恒「預演」拳賽，即場激動互摑扭打，火藥味甚濃。

霍哥（左）寸爆周永恒（右）「專打女人」，鍾培生大讚二人充滿火花。

「微辣」前經理人阿晶留下遺書，表示懷有「微辣」成員加蔥（林茂發）的骨肉後墮胎，令她患上抑鬱症；又暗示遭部分「微辣」舊同事嘲諷；阿晶離世後，霍哥表示不會忘記對方恩情。霍哥昨日與周永恒及鍾培生出席《培生擂台無敵盃2023》記招，霍哥與周永恒一輪互睥後，周永恒忽然推霍哥一下再摑一巴，後者即掌摑還擊；周永恒起飛腳回敬，二人扭作一團跌在地上互毆，鍾培生即說︰「冷靜番先！大把時間，我哋之後再打！」

周永恒與霍哥先後互摑，繼而扭作一團毆打，更掃跌台上咪牌。（影片截圖）

冷靜後，霍哥自言要減30磅應戰，周永恒則說︰「我經常有啲唔合理嘅情緒發洩，好多謝鍾生畀呢個擂台我，好合法咁可以情緒發洩，霍仔，你就要小心啲，流血就一定。」霍哥寸爆周永恒︰「我睇到你好多打嗰啲（新聞），但你唔係打男人！」周永恒直認︰「係呀！我唔係打男人㗎，專打女人㗎嘛！」早前曾接受腦部手術的周永恒不擔心屆時有生命危險︰「腫瘤已經切除咗，依家OK！」鍾培生強調每位參賽者均有健康申報，保證安全才可上擂台。

歡迎與加蔥對戰

對於阿晶早前輕生，霍哥坦言備戰上影響心理質素，「點都會有少少（影響），但let's go！」有網民要求霍哥對戰阿晶舊愛加蔥，霍哥說︰「如果加蔥肯，佢『蒲頭』嘅話，邊個做我對手，我都無任歡迎。」有關「微辣」是否「滅團」，霍哥表示已離開公司，一切待「微辣」公布。

阿晶（左）離世後，加蔥備受網民狙擊。（資料圖片）







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