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【晴報專訊】無綫訪談節目《奇蹟小店》昨晚播出第三集，主持肥媽與吳大強前往兩間歷史悠久的舊式影樓尋訪人情味。71歲的大強在節目中分享全家福，曬出男神兒子吳偉豪童年時的可愛模樣；大強更透露當年影全家福必定做足準備，果然是愛錫家人的暖男。

大強外貌多年不變，三仔吳偉豪（左一）則由陽光男孩變男神。

《奇蹟小店》逢周一至周三晚播出，由肥媽率領《中年好聲音》成員任主持，走進大街小巷，訪問看似尋常的小店，細味人間有情。昨晚第三集，肥媽與吳大強到訪舊式影樓，除了意外發現昔日星蹤，更見證91歲攝影老師傅陳崑泉的敬業樂業。

為影家庭相置裝

從事攝影達60多年的陳師傅，仍能清楚記得每張照片背後的故事，以及相中人的職業及特色，令吳大強甚為驚嘆。大強有四名兒子，他表示一家向來有拍攝全家福的習慣︰「以前影全家福好大陣仗，又要整靚頭，又要買靚衫，好多嘢搞。」

人像攝影老行尊陳崑泉與大強、肥媽重溫舊作。

大強更在節目中分享兩張近期及早年的珍貴全家福，只見童年的吳偉豪露齒笑勁可愛，而大強及太太多年來樣貌分別不大，相當凍齡。此外，吳氏一家成員的企位及動作，在兩張照片中幾乎一樣，相當有心思。











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