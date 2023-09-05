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【晴報專訊】何超儀與日本資深女演員白川和子，因為拍攝驚慄電影《怨泊》而走在一起。她們展現了兩代女性的生活態度，同樣在工作上尋找方向和滿足感，但在感情路上有着迥異的經歷，二人接受本報訪問，談及人生的高低起跌，各自活出精采。

超儀近日忙於為《怨泊》宣傳及謝票，十分忙碌。

何超儀旗下的852電影公司推出新戲《怨泊》，她擔任監製和主演，老公陳子聰為出品人。超儀與白川和子飾演母女，失散多年後，超儀被親弟（周俊偉飾）誘騙到日本，在古舊的民宿重遇；然而，團聚背後暗藏危機，表面溫柔的母親，真正身份原來是邪教主腦，對女兒竟有不軌企圖。電影涉及日本邪教題材，揭示人性的陰暗面，講明「家人都信唔過」。

完成宣傳帶老公赴美就醫

現實生活中，超儀能遇上真命天子陳子聰，她坦言世上最信任的人是老公，「佢係擔屎唔偷食嘅人，好率直唔貪心，係貪食一啲。」這次子聰不想超儀太辛苦，擔任電影出品人。超儀大讚老公博學多才，有宏觀的思維，不過在工作上，她並不是事事聽從老公。超儀說︰「佢有時都好難做，我拍呢套戲時都幾肥，佢叫我要留意燈光打埋嚟嘅角度，因為有時會令我睇落再肥啲、會好醜樣喎。部戲成本唔高，唔會有後期幫我執靚啲，不過我無聽佢話。」出發到日本拍攝前，子聰一再叮囑超儀飲食要節制，但她卻抵受不了日本美食，食唔停口。

超儀早前接受鄭裕玲的網上頻道訪問，詳細披露子聰病情，一度險遭截肢及喪命。（網上截圖）

早前超儀接受鄭裕玲訪問時透露，去年子聰返澳洲探親期間，大動脈爆裂致內出血，術後昏迷超過一個月，尿道、腎臟受破壞，被斷定一輩子要靠造口排大小二便和洗腎。超儀完成電影宣傳後，將帶老公到美國做手術。身為已故賭王何鴻燊的千金，予人感覺硬淨的超儀坦言，其實無力感不足為外人道；她直言在最困難時候，求神拜佛求心靈慰藉，「我信四面神，靈驗機會好高，如果有人病，希望過一關，佢幫到手，我密切祈求，不過我最近好忙，未還神。」她指除了供請佛牌之外，亦曾供請了一尊四面神回家，以保佑家人。

超儀愛夫心切，為子聰的健康四處奔波。（微博圖片）

白川和子轉型成功

至於76歲的白川和子，70年代拍過不少情慾電影，有「日活女王」的稱號。1976年重返影視圈，跟日本國寶級導演是枝裕和合作《下一站，天國》等，成功轉型。從影多年，她從不言休，「到依家都無一齣戲完全滿意，重睇過去嘅作品，覺得自己做得好差，點解仲有人搵我工作？」

白川和子大讚超儀靚女，開心飾演母女。

白川和子於1973年跟公司高層小西俊夫結婚，誕女後息影，「我唔相信丈夫，佢曾經令我好傷心，但我唔想回憶前事，做人要向前看。」丈夫曾有外遇出軌，令白川和子傷心不已；後來她罹癌需要切除卵巢，還因腦梗塞引致面癱。人生路途崎嶇，她選擇用愛化解仇恨，後來跟小西俊夫復合。「我始終唔相信丈夫…只要保持愛嘅信念先可以繼續行。」超儀和白川和子人生閱歷不同，但同樣憑着愛一直走下去。

日本導演藤井秀剛、超儀和白川和子上月出席香港首映禮。（FB圖片）

超儀穿上和服被捆綁、倒吊的電影海報，送檢後被評為太恐怖，及倒吊有危險性，故被禁作戶外宣傳之用。（FB圖片）







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