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【晴報專訊】MIRROR副隊長江熚生（AK）主演的電影《七月返歸》下周上映，劇情牽涉靈異題材，AK坦言台前幕後在拍攝期間遇到不少怪事，他慶幸當時專注拍攝沒有太留意，事後得知不寒而慄。首次擔正電影男主角，AK放下偶像包袱，以素顏爆瘡的最原始狀態casting，結果成功爭取演出機會；導演謝家祺（Nate）更大讚AK的演出有90分，絕對值得期待。

導演謝家祺與AK同屬電影圈初哥，二人拍攝期間互補不足。

新片《七月返歸》是「mm2新晉導演計劃」得主謝家祺首部執導的長片，走驚慄靈異路線電影找來江熚生擔正，今次兩人首次合作，在各自的崗位上算是電影圈「初哥」，Nate沒有導演的架子，反而跟AK有更多交流，互補不足。畢竟拍的是鬼片，問到拍攝期間可有遇過靈異事件？AK笑言：「現場環境實在太多人，根本諗唔到驚，始終都係專注喺部戲入面。不過拍完之後大家都有談論，原來喺工廈場景發生過古怪事，有工作人員話附近出現過四位靈體，其實開工前劇組已經請咗師傅嚟，我有日開工見到師傅，仲以為係請返番嚟嘅演員。依家諗番都無話驚唔驚，不過都多得當時大家無講，所以唔會影響拍攝情緒。」

做練習生曾遇靈異事

其實，AK一向相信鬼神，平時喜歡跟大班朋友一起睇鬼片。他指今次劇組特別搭出愛民邨電梯口場景，雖然明知只是布景，但氣氛相當恐怖，笑言若得他一人，絕對不會逗留。問到過往有否遇過靈異事件？AK回想當年在韓國受訓時，與幾位隊友同房，「有一晚瞓瞓下醒咗，見到中國隊友坐喺我床尾飲水，我認到佢條頸有紋身。第二朝問佢，佢話無起過身，不過反正都返香港，所以無再追查件事，就當佢夢遊囉！」

拍攝現場氣氛陰森，AK笑言不會獨自逗留。

向來是陽光男孩的AK，在片中目露兇光，令人不寒而慄。

至於Nate自言是恐怖片迷，他認為恐怖片能帶出普世價值，比起小學生在校內看的教育電視更有教育意義，而《七月返歸》的主旨正是Nate一直想表達的東西。他透露拍攝時曾感覺到靈體存在，「嗰時拍緊一個鏡頭，突然感覺到有人搭我膊頭；我睇完playback擰轉頭，問邊個拍我膊頭，但個個都坐到好遠！不過嗰刻我唔驚，因為集中精神拍戲，可能佢哋路過睇拍戲啫。」

導演謝家祺讚AK演出

談到為何挑選AK做男主角，Nate大爆面試人選有20多人，有圈中人亦有素人，「我畀一半劇本佢哋返去做準備，AK面試嘅時候，我揀咗幾場戲畀佢試，有文戲亦有驚嚇場面。第一次我同佢傾偈，發覺佢有好多面向係未經琢磨，大家睇到嘅佢係好開朗、好多嘢講、好熱血，經過嗰日之後，發覺到原來佢都有啲有趣嘅面向。好記得佢第一次嚟嘅時候，已經察覺到佢有向榮（主角）嘅影子，我同佢講過呢個角色唔係sell靚仔，所以最好有素顏畀我睇，爆晒瘡最好。」AK笑言當時剛好長了兩粒暗瘡，完全符合Nate的要求，Nate更讚賞AK表現有90分。

AK在電影中首次與女星白靈合作。

白靈在戲中化大戲粧上陣。







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