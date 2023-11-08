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柳應廷（Jer）今日在尖沙咀出席柳柳粉（Jer fans暱稱）為他舉行的生日聚會「Be Our Guest！」，吸引逾百柳柳粉到場，Jer的個人作品展覽「Symphony of the Soul」更於今日開幕，內裏收藏Jer的音樂奬座，寫歌的手稿等等。雖然Jer遲到半小時，但仍無阻柳柳粉對他的熱情，當Jer到場之際，柳柳粉尖叫不停。

（《晴報》馬駿傑攝影）

（《晴報》馬駿傑攝影）

（《晴報》馬駿傑攝影）

Jer表示十分感謝柳柳粉對他的支持，昨晚緊張到要凌晨四點才睡得著，他指稍後忙於籌備新歌及MIRROR演唱會。在玩遊戲「畫圖估歌名」環節中，Jer笑指自己是「被唱歌耽誤嘅畫家」。及後，柳柳粉送上生日蛋糕和黑膠唱片機的生日禮物，他表示生日願望是可以快點開show，繼續唱歌。

提到他早前購買一部二手保時捷名車作為自己的生日禮物，Jer透露父母已坐過，笑言很滿意他的技術，「Edan係MIRROR第一個成員上我架車，佢逼我車佢返屋企，因為我同佢打麻雀輸咗，佢話一係畀錢，一係車我返屋企，後尾都安全回家。（打幾大？）一晚一千蚊。」問到Edan對他的技術有何評價？Jer笑說：「勁囉，佢而家唔敢寸我，因為佢而家都未考到車牌，所以而家比較謙虛，遲啲就唔知喇，可能攞完個車牌會比較得戚。」問他會否揸車代步？他說：「睇吓囉，可能長時間工作未必夠精神揸車返屋企。」

至於生日正日，MIRROR一班兄弟有沒有約他食飯慶祝？Jer說：「暫時冇人約我，希望可以屈到佢哋每一個人請我食飯，（邊個最易屈？）Anson Lo，佢食嘢方面唔會吝嗇，（邊個最難屈？）姜濤，佢係難屈，但係可以一齊食，呢個係星座問題。」

（《晴報》馬駿傑攝影）

對於MIRROR早前在迪士尼樂園舉行《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》慶祝成軍5周年，有報道指活動期間，有fans因忘形向前推，險些發人踩人事件，Jer希望大家認住安全，「大家出席活動都係想見到我哋，開開心心，安安全全，我哋都好想同每一位say hi，跟住握手，奈何時間限制，未必可以每一位都近距離接觸，但我都希望每位都要注意自己嘅安全，見到佢哋受傷，我哋只會更加唔開心，對我嚟講，佢哋開開心心、健健康康，安安全全係最緊要。」







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