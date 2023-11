加入最愛專欄 收藏文章

柳應廷(Jer)今日在尖沙咀出席柳柳粉(Jer fans暱稱)為他舉行的生日聚會「Be Our Guest!」,吸引逾百柳柳粉到場,Jer的個人作品展覽「Symphony of the Soul」更於今日開幕,內裏收藏Jer的音樂奬座,寫歌的手稿等等。雖然Jer遲到半小時,但仍無阻柳柳粉對他的熱情,當Jer到場之際,柳柳粉尖叫不停。

(《晴報》馬駿傑攝影)

(《晴報》馬駿傑攝影)

(《晴報》馬駿傑攝影)

Jer表示十分感謝柳柳粉對他的支持,昨晚緊張到要凌晨四點才睡得著,他指稍後忙於籌備新歌及MIRROR演唱會。在玩遊戲「畫圖估歌名」環節中,Jer笑指自己是「被唱歌耽誤嘅畫家」。及後,柳柳粉送上生日蛋糕和黑膠唱片機的生日禮物,他表示生日願望是可以快點開show,繼續唱歌。

提到他早前購買一部二手保時捷名車作為自己的生日禮物,Jer透露父母已坐過,笑言很滿意他的技術,「Edan係MIRROR第一個成員上我架車,佢逼我車佢返屋企,因為我同佢打麻雀輸咗,佢話一係畀錢,一係車我返屋企,後尾都安全回家。(打幾大?)一晚一千蚊。」問到Edan對他的技術有何評價?Jer笑說:「勁囉,佢而家唔敢寸我,因為佢而家都未考到車牌,所以而家比較謙虛,遲啲就唔知喇,可能攞完個車牌會比較得戚。」問他會否揸車代步?他說:「睇吓囉,可能長時間工作未必夠精神揸車返屋企。」

至於生日正日,MIRROR一班兄弟有沒有約他食飯慶祝?Jer說:「暫時冇人約我,希望可以屈到佢哋每一個人請我食飯,(邊個最易屈?)Anson Lo,佢食嘢方面唔會吝嗇,(邊個最難屈?)姜濤,佢係難屈,但係可以一齊食,呢個係星座問題。」

(《晴報》馬駿傑攝影)

對於MIRROR早前在迪士尼樂園舉行《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》慶祝成軍5周年,有報道指活動期間,有fans因忘形向前推,險些發人踩人事件,Jer希望大家認住安全,「大家出席活動都係想見到我哋,開開心心,安安全全,我哋都好想同每一位say hi,跟住握手,奈何時間限制,未必可以每一位都近距離接觸,但我都希望每位都要注意自己嘅安全,見到佢哋受傷,我哋只會更加唔開心,對我嚟講,佢哋開開心心、健健康康,安安全全係最緊要。」







