湯洛雯今年將會嫁馬國明趕做兔年新娘,人生進入另一個階段。湯洛雯近月積極籌備婚禮,成功減肥20磅,回到最佳狀態,日前透露海外婚禮於聖誕節前在亞熱帶地方舉行。準新娘圈內外都朋友多,近日都不停約朋友搞告別單身party,今日佢就post出同圈中好姊妹慶祝嘅相,非常窩心呀!

朱千雪就透露佢同岑杏賢為湯洛雯搞咗個告別單身party,眾人仲為佢送上一條閃鑽手鍊,都係女人最知女人心,湯洛雯留言:「These girls have always been there for me...ppl always told me how hard it was to get close friends after college... i’m really grateful i got to know these kind and beautiful girls during my career path ❤️Thank you for the lovely gift and i loveee it sooo much ❣️Love you all(呢班女仔永遠都喺我身邊支持我,啲人成日都話中學畢業之後好難識到真朋友,我好感恩我職業生涯都識到呢班又靚又善良嘅女仔,多謝你哋咁有心思嘅禮物,我好喜歡,愛你們!)」

不過原來呢個party同時都係為蔣家旻同張嘉兒慶生,而張嘉兒更即將踏入40歲,佢留言:「Haha. I wasn’t gonna do much for my birthday this year until I opened to a room full of 40th bday balloons. Lol. I guess I can’t hide my age anymore. Thanks girls for the amazing and touching surprise. With You girls by my side , I can conquer my big 40. So grateful to be loved by you girls. (本身生日都唔打算做啲咩,不過我一打開房門就見到咁多40歲生日氣球,我都冇得再隱藏我年紀了。多謝你哋美妙又感動嘅驚喜,有你哋喺我身邊,我都可以征服到40大關,感恩有你們的愛。)」

湯洛雯一向都好有儀式感,一個星期前佢已經同一班閨密一齊到韓國拍攝「告別單身」靚相,佢留言:「非常夢幻的首爾bachelorette shooting,第一次在韓國化妝室化妝,遇到韓星。拍攝有點冷,但很順利,Thank you guys i love youuu」;佢更加向胞妹湯樂瑤(Cassandre)講出「愛的宣言」,非常感慨,家人的愛真係盡在不言中。







