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《中年好聲音2》完成第四部曲「廿六強勁歌金曲淘汰賽」，最終選出廿四強人馬，獻唱《千個太陽》的大馬唱將陳麗媚和李榮耀則慘遭淘汰。由於陳麗媚在比賽初登場時，獲讚極似葉麗儀，實力毋庸置疑，不過今次她沒有大出錯，表現平穩，卻只得到74分低分，成功救出本身身處淘汰區的同鄉沈宗賢。

沈宗賢雖然安全晉級但仍忍不住爆喊說：「我真係冇諗過係佢，因為我哋兩個都係馬來西亞人……我覺得佢唱得好好。」麗媚進入危險區後，即時與宗賢攬攬並安慰道：「好驚我哋兩個都出局，唔緊要啦，起碼仲有一個（馬來西亞）代表，係咪先？」而陳麗媚獲女兒到場支持，她說：「我個女難得嚟到，但媽媽就攞唔到好成績，不過我真係盡咗力，同埋好開心識到你哋（指一班參賽者）。」

今季《中年好聲音2》關注度增加不少，每集播出後都有不少網友在討論區爭論賽果，今次陳麗媚被淘汰，不少網友都大感失望。她的表演YouTube片段下滿滿都是表達不滿的留言，「陳麗媚，你唱得唔差，冇理由得74分咁低」、「只想講一句，佢班所謂評判不知所謂，你唱得好好，不要不開心，我支持你陳麗媚，公道自在人心」、「其實要淘汰的是呢班評判，分數結果佢哋都好愕然，即佢哋都估唔到佢咁低分啦，根本就是黑箱作業」、「點解咁低分，其實唱得好過好多參賽者！起碼好過陳燕娜！」、「評審已夾定有開會誰走誰留的」、「唱得好過唱《小玩意》嗰個啦，評判今集亂咁比(畀）分」等等。的確，陳麗媚的總分一出，連肥媽和伍仲衡都面露驚訝表情，沒想到低分如此，難免令大家質疑評審畀分的準則。

其實網友對今季《中年好聲音2》無論賽果或者節目程序上都有不同的意見，近日車婉婉分享自己坐「危險區」的近照，笑言要體會一下這個黑房間的冷冷感覺。有網友借機會留言向她申訴：「（小小意見）個節目開始冇變化…嘉賓冇驚喜/組員發揮太正路/ 賽制亦都千篇一律…觀眾會覺得所有嘢太正路。繼續係咁，唔會有（中年好聲音一）嘅效果。」雖然婉婉只是主持人，但沒想到她竟然主動回覆對方：「多謝你嘅意見！」非常大方。







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