加入最愛專欄 收藏文章

有「泰國通」美譽的居泰港人胡慧沖（Roger），他主持的《冲遊泰國》已經播到第九輯，為香港觀眾介紹泰國不同地方的最新面貌及最潮美食資訊，相當受歡迎。不過昨晚Roger在FB分享自己疑似被落降落的過程，睇到網友們又擔心又好奇，亦有留言祝福他早日康復！

Roger在FB分享四張近照，他正躺在酒店床上休息，自拍時可見他面青口唇白，連平日的招牌笑容都欠奉。平日經常歎泰式美食的Roger只好食粥，而亦有多款藥物傍身，相當陰公。他留言說：「我懷疑我俾（被）人落咗降頭！真人真事，但可能有機會我想多咗，不過夢境真係好實在，夢見泰國『好好人』帶了我去一個佛寺，跟住給了一些東西我，夢境非常清楚而且同時間出現兩次！之後醒來成身骨痛又肚痾，問過攝影（師）個攝影（師）話落降頭就唔係咁簡單啦⋯⋯」

沒想到Roger之後的情況更加嚴重，「之後到傍晚，突然之間全身發冷回到風酒店房間，熄咗冷氣都凍到好緊要，又肚痾，心諗莫非我衰多口跟住對方知道懲罰我？幸好有香港醫生為我介紹了一些藥，酒店（職員）在蘇梅島替我買了。之後足足3小時超級凍...之後開始而家熱番，在酒店房食少少嘢，希望今晚會好快啲好返（番），『好好人』係呢一科，識落降頭都唔出奇，可能大家真係有啲誤會，又或者可能我諗多咗，希望唔係！」

網友們紛紛留言祝福Roger早日康復，對於「降頭論」，網友們都抱有好奇的心態，有人認為Roger胡思亂想，亦有人追問Roger口中的「好好人」到底係邊個，但Roger竟然用「噓」的Emoji公仔表達，意思叫大家唔好追問？







【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱