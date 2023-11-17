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《愛回家之開心速遞》播放六年以來，贏得不少忠實觀眾支持，特別是每集短短半小時時間，卻大派歡樂笑彈，與觀眾度過了不少疫情困家的日子。《愛回家》的收視一向被視為長勝將軍，近年大多數都打贏8點半及9點半播出的正劇，就上星期而言，《愛回家》最高收視20.8點（134萬觀眾），比大製作由陳豪、陳茵媺主演的 《羅密歐與祝英台》及黃宗澤、周秀娜主演《叠影狙擊》收視還要高。

《羅密歐與祝英台》和《叠影狙擊》上周最高收視分別是19.6 點（126萬觀眾）及18.7 點（120萬觀眾），連正劇都竟然不及處境劇《愛回家》的收視高企，可見《愛回家》有一定的江湖地位。不過近日「小鮮肉」殺到，《愛回家》都要讓位。由於11月25日開始逢周六播放《亞洲超星團》，時間為晚上8點至9點半，所以《愛回家》逢星期六都被逼暫停一集，由一星期七集改為六集。

《亞洲超星團》暫時預計播放至明年1月底，所以2024年1月29日起《愛回家》將恢復星期一至日晚一連七晚播出。

昨晚一集「風聲好好聽」，風少（陳浚霆飾）因一次意外獲邀為日本女星林盆貴子（趙璧渝飾）配音，沒想到男兒身的他卻成功地配上一把靚女聲，連熊家及心儀對象素素（古佩玲飾）都分不出。風少以往經常被網友笑「雞仔聲」，《愛回家》早前都有劇情玩過呢個gag，沒想到陳浚霆本人去配女聲，都完全沒有違和感，超厲害！

而趙璧渝今次客串演日本女星林盆貴子非常有趣，她留言說：「喂阿～我喺深圳開緊工，都唔記得咗 #林盆貴子 今晚出場添！你哋有冇睇呀？風少扮女聲真係好正呀！辛苦晒你啦 @chandrew117 要幫我配音 #最後一張相 送俾大家，我陣痛十三天之後，終於出到世嘅蘇蝦，唔知壯陽先生究竟係咩國籍嘅呢？#愛回家之開心速遞#第2134集」







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