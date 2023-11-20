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洪永城（Tony）跟太太梁諾妍（Inez）2018年「奉子成婚」拉埋天窗，婚後順利誕下愛女Amber，Amber非常可愛，跟Tony長得好似「餅印」一樣樣。兩公婆不時分享Amber的成長片段，特別是Amber跟「家姐」愛犬Molly的互動，一家四口非常熱鬧。不過，近日本報收到獨家消息，指洪永城疑似再做爸爸，今日洪永城出席台慶盛會，被問及此事，洪永城都笑笑口回應。

洪永城近日一家四口去露宿「放電」，一向運動底子的Inez都話攰，未知是否如消息所指因懷孕而變得易攰。而連日來Inez都有分享跑步的照片，見她精神充沛，跟上一胎一樣保持適量的運動，絕對是強人媽媽！Inez雖然繼續小背心運動裝跑步未見孕肚，不過今日分享一張抱女照，就疑似有少少孕肚出現。有消息指Inez已懷孕超過兩個月，只是身材保持得宜而未見肚，她出席活動都以外套遮身，所以「藏肚」功力非常厲害。

洪永城表示近日忙於拍攝《飛常日誌》，未能安排排練台慶項目，所以今晚只是扮靚靚出席，他表示：「《飛常日誌》未算拍攝得非常頻密，所以自己都有抽時間陪伴家人和女兒。」他透露明年1、2月會出發拍攝旅遊節目，預計去冰天雪地的地方，大約拍攝20日左右，「應該係J2節目，計劃中希望成事，（唔捨得阿女？）之前去拍《香港人在北京》已經係，日日都要Facetime個女，又拍片同佢分享工作狀況，我太太又忙，拍劇又搞IG同健身生意，佢忙過我！」

問到是否「家有喜事」有待公布？洪永城即時尷尬笑笑口：「哦…應該就未...宣布嘅！未宣布得住，有好消息同大家講！（即係真？）未宣布得住囉，你想我講咩啫？應該好快可以宣布！」







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