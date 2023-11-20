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昨日11月19日是TVB台慶的大日子，晚上直播《萬千星輝賀台慶》節目，而直播前紅地氈上一眾男、女藝員都悉心打扮登場，今年由於三部劇集在內地正在拍攝當中，不少花旦、小生都未能參與今次台慶。本身以為紅地氈會失色不少，沒想到今年收視兩大高收節目《東張西望》及《愛回家之開心速遞》最「疊馬」，其中《東張》女主持博到盡，全場都大感嘩然！

《東張》女主持位位都「谷」到行，幾乎蓋過花旦們的風頭，當中包括朱凱婷、陳懿德、吳幸美、梁敏巧、王嘉慧、陳瑞菱等等，其中本身平平無奇的貓仔黎寬怡最為誇張，谷胸幾乎谷到上喉嚨。至於何沛珈雖然沒有跟隊，她以司儀身分跟陳百祥一齊行紅地氈，她決定不鬥胸，反而露長腿，她下身的透視裝疑似沒有著內褲，屁股連腿若隱若現，相當性感，似乎近日勤練跑步有功，線條相當靚。

花旦方面，蔡思貝性感Tube Dress示人，不過TVB直播期間，疑似太瘦不太合身，有疑似離罩的情況，而身材弗爆的高海寧今次收起性感，以閃閃裙亮相。

至於《愛回家》共派出廿多位演員參與，部分藝人甚至是首次行台慶紅地氈，而且多對熒幕CP襯到絕登場，當中包括滕麗名與袁文傑、呂慧儀與張景淳、丘梓謙和林凱恩、古佩玲和陳浚霆、羅樂林和樊亦敏、林淑敏及許家傑等等，瘋狂派心心，營造粉紅泡泡。







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