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Coffee林芊妤日前在網上爆外傭姐姐屢次發生財務問題被追數，私下出錢解決過幾次仍冇改善，於是老公翟志榮決定跟對方解約。兩公婆之後輪流接送囝囝翟德彥（伯伯）返學放學，及做屋企的家務，Coffee有時更要帶住伯伯去開工，一家人生活發生大改變。

Coffee多咗時間陪囝囝。

呢個look勁搞笑。

Coffee昨晚分享伯伯自從姐姐被炒後的生活，片段中見到伯伯相當自律，早上為自己整早餐，吸塵打掃及晾衫，之後準備返學的物品，放學回來就整荼點，食完又會收拾乾淨，跟手去收衫及摺衫，口渴時懂得去斟水飲，晚飯後更幫手拖地，去超市又會幫手拎東西。最後見他自制家務時間表，並搞笑以一個「德彥僱傭」look出場，相當出位。

Coffee留言：「德彥僱傭融入家中～如果德彥最近有遲交功課的真不好意思喔，因為他在家真的很忙 #說笑啦每天也有準時交功課的，但的確菲傭姐姐走了以（之）後他是長進了。『那你以後還請姐姐嗎？』『當然啊！！！！！這些家務有三份二時間都是我在做啦』#我無自由我失自由我痛心傷心我眼淚流 #不能出外做事唯有在家中教他做事 #看來可以重開翟師奶與翟伯伯系列」

伯伯這次獲不少網友留言激讚：「分擔家務的男生最帥，從小培養，讚呀」、「好幫得手，呢啲真係要由細培養」、「簡直係我見過最出色的小男孩，家教超好，可能長大後出色過爸爸」、「最後嗰度突然德彥僱傭個造型好搞笑搞到忍住睇咗幾次，真係正」、「彥彥個『女傭』造型好正」及「伯伯好叻識得做家務仲帶咗好多快樂畀我」等。







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